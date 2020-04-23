中山大学附属第一医院李子平教授：医学影像是临床诊断可靠的结果

在新冠肺炎疫情防控中，作为诊断及病情预后评估的关键一环，医院的放射诊断科无论是在新冠肺炎疫情防控和日常医疗诊断中都发挥极其重要的作用。

对于此次新冠病毒的检测问题，中华医学会放射学分会委员、中山大学附属第一医院放射诊断专科主任李子平教授表示，“在疫区，CT扫描与核酸检测同等重要！新冠筛查要么是检测核酸，这个准确率可达50%至60%。也就是说50%左右病人核酸检测是阴性，但是他还是新冠病人。这些病人我们可以通过CT的扫描来诊断肺部的病变是不是新冠，新冠在CT扫描下有其特征性表现，特别是对于疫区的病人做CT扫描就更有意义了。”

据李子平教授介绍：中山大学附属第一医院放射诊断科的教学采用“三结合”的教学方法，即结合临床、病理、影像；临床方面也是全国比较早在放射科分亚专业的，比如消化专业、骨关节专业、呼吸专业、心脏专业等，系统专业化的好处就是使放射诊断医师的临床工作更有针对性，对科研来说会更深入；另外，在科研方面采用医技结合，做好传帮带的作用。

“以前放射科的科研工作主要都由医生做，但是，随着先进设备的不断增加，技术工作也是非常的重要、非常的深奥，技术人员一直在一线操作机器检查病人，他对机器的运行原理可能比多数医生理解得更深。现在很多技术员的学历都很高，硕士生、博士生都有，所以要把他们拉进来组成不同方向的科研团队，更有利于科学研究”李子平教授表示。

影像科的诊断水平非常关键，它关系到整个医院各个科室的诊断水平。因为很多病确诊是需要有“看得到”的证据，影像学就是最好的手段。

李子平教授举了一个案例：“之前有一个下腔静脉瘤的病人，情况非常危险，为了搞清楚病灶的位置和大小，我们想办法用特殊的磁共振对比剂做检查，结果整个图像显示得很清楚，最后很成功地将肿瘤切除。”

李子平教授最后强调，影像专家相当于临床医生的眼睛，临床医生在诊断时，只能看到病人的外表，若想看到里面的病灶，就要通过医学影像。现在很多检查方法，都是为了给临床医生搜集信息，在众多的信息里，可靠的无疑是影像的结果。