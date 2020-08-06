科学健身，这些误区要避免

【为你支招】

健身可贵，科学为先。从我多年接诊的经验来看，人们在开展自我健康管理的过程中，存在一些事与愿违的情况。提升公众健康素质、养成科学健身习惯，必须跨越以下两道“坎”。

第一道“坎”是听信“传说”，不辨“谣言”。要学会用科学方法甄别健康知识的真伪，比如，“倒走能治疗腰椎间盘突出”，就是一个荒谬的说法。客观来说，加强腰背部肌肉训练确实可以增强腰椎稳定性，减缓腰椎间盘突出的速度。但倒走不但不能有针对性地增强腰背部肌力，反而会因倒走时视线存在盲区而增加跌倒骨折的风险。还有，微信朋友圈“晒步数”功能鼓励不少人行走锻炼，殊不知行走超出限度会引发或加重足底筋膜炎、骨性关节炎等疾病。早有研究发现，正常成年人每日运动步数一般以7000~8000步为宜，过少达不到应有活动强度，过多则会使膝关节过度磨损。

第二道“坎”是因运动方式错误、运动量过大，造成运动损伤。有些人喜欢羽毛球、网球等运动，或热衷于在健身房做俯卧撑、举重等上肢运动。如果运动量和运动方式掌握不当，长期、反复的关节磨损或运动姿势错误容易引发肩袖损伤。加之缺乏医学常识，误认为“痛则不通、通则不痛”，忍痛增加活动强度，便会导致肩袖损伤越发严重。

面对海量健康信息和对错难辨的健身习惯，如何才能做到科学健身？关键是六个字：不盲信、不轻信。应采用官方媒体或权威出版物科普文章中的建议，健身初期从简单动作开始，循序渐进、持之以恒，坚持因人而异的个性化运动方式。健身强度要结合身体耐受程度而定，如果感到明显的心慌气短等不适症状，应适时减少运动。如果在运动中出现了不适或损伤，一定要去正规医疗或康复机构咨询就诊。无论是传统中医的康复理疗手法，还是现代运动医学诊疗技术，都能很好地解决常见运动损伤疾病，帮助恢复健康。

（作者：时志斌，系西安交通大学第二附属医院骨一科副主任、中国医师协会运动医学委员会健康科普学组委员、主任医师）

（项目团队：本报记者 张胜、李晓、宋喜群、王斯敏）