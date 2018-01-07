脱掉高跟鞋有5个神奇变化 再也不想穿高跟鞋

爱美的女性大都爱穿高跟鞋，虽然它可能会给健康带来一些隐患。近日，美国《女性健康》杂志网站根据脊椎相关专家的研究结果，盘点了女性在脱下高跟鞋后会发生的五个变化，这些变化可能会让你永远不再想穿高跟鞋了。

腿会慢慢变长。2012年发表在《应用生理学杂志》的一项研究显示：习惯于穿高跟鞋的人不仅走路步幅较短，而且其小腿肌肉也较短。这是由于用脚尖走路时，脚后跟会花更多的时间用于脚踝，小腿肌肉很少有时间自然伸展到全部长度。伸展练习和穿支撑性较强的平底鞋等，可帮助小腿肌肉恢复到原先的长度。

后背感到舒服。纽约市脊椎按摩师托德 西奈特认为：穿高跟鞋会增加脊柱腰部区域的压力，同时造成肌肉群紧张。有些穿高跟鞋的女性甚至会因此腰椎滑脱，进而导致神经损伤和疼痛。脱下高跟鞋之后，脊椎会慢慢回到其合适的位置，减轻背部压力，疼痛得以缓解。

脚跟疼痛逐渐好转。穿高跟鞋会导致跟腱缩短。美国足踝外科医师协会的研究员克里斯塔 雅琪认为：当你突然穿回平跟鞋后，脚的位置会恢复到直角，对之前过于紧绷的肌腱施加压力。对足底筋膜炎患者来说，连接脚跟与脚趾之间的厚韧带组织会发炎，加重足跟痛。但恢复穿平跟鞋几周之后，肌腱就会恢复到正常长度，足跟痛逐渐消退，双脚会感觉轻快很多。

髂胫束综合症（又称跑步者膝）的消失。穿高跟鞋会导致重力中心向前偏移，给膝盖的韧带和肌腱带来了额外的压力，造成髂胫束综合症。不再穿高跟鞋后，跑步者膝也会逐渐消失。

平衡能力得到改善。经常穿高跟鞋会导致你的身体容易向前倾斜。2015年一项针对韩国航空公司正在接受培训的人员的研究显示：仅仅穿了几年高跟鞋，就会造成脚踝侧面、前方和后方的肌肉力量不平衡，引起踝关节不稳定，身体可能会出现明显的失衡。当你穿回舒适的平底鞋后，脚踝周围的肌肉会慢慢正常工作，恢复其稳定性和平衡性。▲ （生命时报特约记者 臧恒佳）