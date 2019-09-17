每个人的脚型千差万别，这和民族、性别、年龄，以及是否光脚走路、体重大小、穿鞋习惯等息息相关。一般来说，民族、性别等决定了出生时的脚型，比如藏族人中，拇外翻、锤状趾等前足畸形多，既和遗传基因有关，也和他们长期穿的靴子有关；山区和平原地区的人群，足弓形状也不一样。女性与男性相比，足部较窄，前脚掌短，足弓低，足跟较高。

东南大学附属中大医院骨科副主任医师任可表示，现代人光脚走路的机会很少，穿鞋习惯在很大程度上会影响脚型。常选没有弹性的鞋子，不但穿上跑不快、跳不高，最重要的是影响足部健康。正常人的关节是有韧带维持的，如果鞋子太硬且没有弹性，行走、弹跳的力量全部集中在足弓和足部肌肉，会导致足底韧带劳损、松弛，足弓保护不好，易塌陷。老穿高跟鞋，会让所有力量往前脚掌转移，前足跖骨头负担加重，脚趾肌腱受到牵拉，会引起大脚趾附近趾骨过伸畸形，甚至足部组织发生变性。另外，高跟鞋多尖头，还会导致拇外翻，即俗称的“大脚骨”。鞋跟高度3厘米比较适合，对放松腘绳肌有帮助。

任可说，还有很多因素影响脚型。年龄上来说，婴儿的脚平坦宽厚，之后渐渐骨化变硬，足弓越来越高；老年时，韧带变松弛，足弓多会塌陷。身材过于肥胖的人负重大，足弓长期承受压力而塌陷，韧带松弛、足部肌肉无力，易导致扁平足，影响运动。喜欢赤脚走路的人脚掌宽，不易引起拇外翻。

为保持健康，要根据个人情况选择适合自己的鞋。欧洲人很早就发现了脚型间微小的差别，根据他们的统计，大致可分为三种：埃及脚、希腊脚和罗马脚（如图）。埃及脚的大拇趾比其他4根脚趾长，重量大多落在大拇趾上，中国人有60%是这种脚型，适合斜口鞋或鞋头较宽的款式。希腊脚的第2脚趾较其他脚趾长，容易与鞋头撞击、摩擦，引起趾间关节炎与疼痛，适合穿圆头鞋，或不挤压脚趾的尖头、杏头鞋（鞋头圆中带方）等。罗马脚的5根脚趾长度差不多，相对来说平衡感更好，适合穿方头、圆头鞋。总之，足部骨骼是全身的地基，足底也承受着全身最大的压力，一旦有歪斜、塌陷、站不平等问题，皆可能影响全身，一定要引起重视。▲