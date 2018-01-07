为什么颈椎不舒服 拒绝颈椎病的3道防线

编者的话：“我最喜欢他这样连续打电话数小时不休息的人！”“我也是！”“我们俩就是颈椎病和腰椎病！”清华大学临床神经科学研究院副院长王劲用拟人对话作为开场白，给听众解读了颈椎病，下面就让我们来看看其中的要点吧。

据统计，我国近1.5亿人患有颈椎病。中国医疗保健国际交流促进会颈腰疾病防治专业委员会调查显示，全国60岁以上老人中，82%患有颈椎病，50~60岁人群的患病率为71%。而且，颈椎病日趋年轻化，20~40岁的青壮年颈椎病患病率高达59.1%，就连青少年也未“幸免”。

为什么颈部会不舒服

慢性劳损是颈椎病发生的主要原因，比如长时间低头工作或用电脑，睡高枕头，靠在沙发上看电视，都会使颈部肌肉长期处于疲劳状态。换句话说，得了颈椎病主要怪自己。

1.怪你姿势差。翘二郎腿，驼背，靠在椅子上，歪着脖子，趴在桌子上午休，这些不良姿势都会伤害颈椎。人的脊柱本是一条完美的生理曲线，颈椎和腰椎前凸，胸椎后凸。长期保持不良姿势，比如低头，前凸的颈椎受到反作用力，需要用力抵抗来保持生理曲度，会牵扯颈椎周边的韧带和肌肉，产生酸胀疼痛感，令颈椎活动受限。如果不及时纠正姿势，会进一步导致颈椎错位、增生，从而真正患上颈椎病。

2.怪你不好好休息。现代人往往一坐就是两三个小时，等工作结束，稍一转动脖子就咔咔作响。

3.怪你要风度不要温度。很多人一年四季都露着小腿，夏天到了，贪凉把空调温度设得很低，猛吃冷饮。中医认为，风湿可沿经络侵入筋骨，导致颈腰椎发病。

4.怪你所有压力都自己扛。这里所说的“压力”是指重物，很多人把手机挂在脖子上，喜欢背单肩包，而且塞得满满的。脖子和肩膀可没你想象得那么坚强，这会让颈椎和肩部压力很大。

别让这些症状蒙蔽你

颈椎病除了有脖子僵硬、肩膀酸痛等症状，还会连累全身多个部位，并用一些“狡猾”的症状蒙蔽你。第一，颈椎病可表现为视力下降、间歇性视力模糊、单眼或双眼胀痛、流泪。第二，颈椎病可引发颈性高血压。当中下段颈椎错位时，刺激颈动脉窦，血压就容易在起床、低头时突然升高。第三，颈椎骨刺在刺激和压迫颈背神经根时，会引发心前区疼痛、胸闷、气短等症状。而且，颈椎病如果不及时治疗，患者可能出现四肢麻木、疼痛、跛行等症状。

拒绝颈椎病有三道防线

第一道防线：预防。关键在于保持健康的生活状态。一要保持正常坐姿，即腰背挺直，双肩后展，双脚自然着地，眼睛平视电脑屏幕。二要避免劳累，工作每隔40~50分钟就起身活动一下脖子，抬头远望，动作要轻柔缓慢。三要选择合适的枕头，软硬适中，与肩同高，颈部能垫实且头部略微后仰，不要悬空，比较提倡侧卧睡眠。四要防寒防湿，夏天也不能贪凉，穿得太过暴露。五要避免损伤，抬重物时蹲下来，保持腰背挺直，手臂尽量紧贴身体；蹲下、站起时，使用大腿肌肉，而非腰背。开车时，避免紧急刹车。六要积极锻炼，尤其是锻炼背肌。

第二道防线：保养。颈腰椎肌劳损亚健康，一般会有几个信号：总是脖子发僵、发硬、酸胀、疼痛；颈部活动受限，仰头、低头、左右转头、左右偏头范围变小；头晕目眩、耳鸣、恶心、眼睛干涩；失眠多梦、记忆力下降；手臂无力，反复落枕。此时，除了加强预防保健，还要及时就医，在医生的指导下进行治疗。

第三道防线：治疗。当颈椎曲度病态变直或扭曲，椎体间隙受挤压而变小，椎间盘受挤压而膨出，椎体骨质增生，会刺激神经，诱发眩晕、头痛、手臂麻木，甚至截瘫。介入、封闭、手术治疗可在一定程度上解决问题。现在，各种精准微创的外科技术，如内镜微创、术中导航辅助人工颈椎间盘置换等，能很好地缓减症状、改善神经功能。得了颈椎病不要讳疾忌医，一定要积极治疗。▲生命时报记者张杰 主讲人：清华大学临床神经科学研究院副院长王劲