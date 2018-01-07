洗脸也要有度 当心越洗越油

造成皮肤敏感的因素很多，包括年龄、内分泌等内在因素，以及压力、不良情绪、饮酒、辛辣刺激饮食等外界因素。其中，过度清洗是导致皮肤敏感的一个很常见也很重要的原因。

我们皮肤的最外层是角质层，其外有一层由汗液和皮脂乳化而成的皮脂膜，为人体提供保护。过度清洗、使用不当化妆品（如碱性大的肥皂洗脸），不仅除去了皮肤表面的灰尘、老化角质、微生物等，也破坏了正常的皮脂膜，达不到护肤的目的，反而会破坏了皮肤。尤其是油性皮肤（比如常长痘）的人，总想把脸上所有的油脂都清洗掉，希望以此来改善毛囊堵塞、痤疮的症状。殊不知，这样反而会让皮肤更油。因为皮肤局部环境也存在反馈调节，皮脂膜能抑制皮脂腺分泌。过度清洁使皮脂丧失，皮脂膜抑制皮脂腺分泌的压力减轻，反而使皮脂腺分泌速度增快，会分泌更多的油脂，造成油光满面。

过度清洁还会造成皮肤屏障功能受损，皮肤失水速度增加、缺水、干燥粗糙；保护作用被削弱，有害微生物、外界化学、物理、生物因素容易入侵或刺激，尤其容易受到紫外线伤害，在使用洁肤、化妆品时感到刺痛。

皮肤敏感的人，建议使用与体温相近的36℃~37℃的水洗脸，避免对皮肤造成冷热刺激；用温和的不含皂基的洁肤产品；尽量不用去角质产品，选用不含香料、不含防腐剂、刺激性小的医学护肤品及物理防晒剂；并注意生活规律，放松心情。（生命时报特约专家 北京大学第三医院皮肤科主任医师 姜 薇）