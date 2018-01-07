不做油腻中年男 男人40岁后健身8准则

大多数人会认为，人一旦上了年纪，运动就开始力不从心了。近日，美国《男性健康》杂志就指出，男性40岁之后，健身的状态会有别于年轻时，但如果注意以下8点，效果更好。

1．不要低估自己的运动能力，可以适当做一做大强度运动。别以为年过40，运动能力就会一落千丈。研究发现，男性在50—75岁的年龄段，每年运动能力只会下降3.4%。所以，不要畏惧篮球、足球等大强度运动，适当参加不但能提高体能，而且有助于减轻压力，放松心情。

2．挑选让你舒适的方式。如果你在进行某项运动时经常出现一些身体不适，那么就说明你并不适合这项运动。

3．调整速度，以间歇式训练为主。举个例子来说，如果是步行，可以在运动中结合快步、慢走、慢跑等多种方式，有助于在较短的时间内消耗体内更多热量，消灭啤酒肚。

4．刚开始锻炼，别求太快。如果以前没有运动习惯，可以从最简单的散步开始。形成习惯后再增加运动量。40多岁的人无论多么有经验，充分热身都非常必要。

5．增加力量、柔韧性和平衡练习。随着年龄的增加，人体器官也在衰老。因此每天要进行30分钟的有氧运动，但更要适当增加力量、柔韧性及平衡力的锻炼。

6．运动多样化。每天做同样的运动，既容易厌倦又容易受伤，特别是对于年过40的男性来说。因此建议进行交叉练习，比如跑步与骑自行车运动结合、游泳与力量器械练习结合等。

7．和大家一起锻炼。获得家人和朋友的支持非常重要，相互鼓励，一起训练，效果更好。

8．注意旧伤。运动一定要注意旧伤。如双膝曾经受过伤，跑步就不是最佳选择。（生命时报特约记者 孙 慧）