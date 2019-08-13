全民健身应迈入科学健身时代

刚刚过去的8月8日是国家第11个全民健身日。过去10年间，各地健身场地设施建设不断完善，百姓健身热情愈发高涨，科学健身的理念逐渐深入人心。但据笔者体验和观察，一些人只知道锻炼，却找不准合适的项目和节奏，找不到科学的方法和技巧，这很容易给身体带来伤害。

笔者是一名健走和慢跑爱好者，已坚持十几年。前些年，每天早晚两次锻炼，单日或跑或走的距离可达一二十公里。久而久之，左脚患上了足底筋膜炎，在医生建议下运动减量才有所好转。笔者岳母曾热衷于跳广场舞，跳了1年多后，膝盖软骨磨损严重，至今走路一瘸一拐。相信有类似经历和感受的健身者大有人在。

群众需要健身，更需要科学健身、精准健身、高质量健身。近期发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》明确要求，为不同人群提供具有针对性的运动健身方案或运动指导服务。一些地方在推进科学健身方面也做出了有益的探索和实践，比如安徽省体育局从合肥市庐阳区筛选了100余名慢病患者，开展体医融合慢病干预试点工作。由医疗、运动专家为慢病患者开具运动处方，同时给予线上线下的专业健身指导。这些患者在社区卫生服务中心医生和社会体育指导员的联合指导下进行对症锻炼，大多取得了不错的锻炼效果。

希望各地体育、卫生健康主管部门加强体育指导员队伍建设，帮助制订科学合理的锻炼方案。新闻媒体应加大科学健身的宣传力度，引导群众选择合适的健身方案。全民健身走到今天，是时候迈入科学健身时代了。