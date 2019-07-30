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湿毒夺走男人的阳刚

单祺雯

2019年07月30日14:05 来源：人民网-生命时报

《黄帝内经》曰：“男为阳，女为阴”，男人的立身之本就是“阳气”，民间历来以“阳刚”形容男人的气魄。临床工作中却发现，不少男性的阳刚之气正被湿气“偷走”。

中医认为，湿为阴邪，容易阻遏气机，妨碍阳气升发。男性湿邪过重，与他们的生活方式密切相关。

第一，工作压力大。受“男主外、女主内”的传统观念影响，男性是家庭中重要的经济来源，为了养家糊口，他们需要比女性付出更多。努力工作、熬夜加班成了经常的事。近年来，男性猝死的事例屡见不鲜。中医认为，频繁的熬夜和过度劳累会影响脾胃功能，导致脾运化湿的能力减弱，使得湿气容易在体内积聚。

第二，饮食不节。男性应酬多，少不了抽烟喝酒，大鱼大肉，这种饮食习惯会干扰身体的内环境，给了湿邪可乘之机。

第三，思虑过多。男人是力量和责任的象征。作为家里的顶梁柱，老人、夫妻、子女等各种琐事都要操心。中医有“思伤脾”的说法，认为过度思虑会伤害脾胃，很多男人由于压力大而导致脾胃不好，湿气很重，最明显的表现就是有啤酒肚。

因此，男人一定要重视祛湿，并将其作为日常保健的必需。

(责编：李轶群、杨迪)


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