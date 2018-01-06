牛奶不能空腹喝？喝牛奶有五个误区

中国人喝牛奶的历史并不长，但与牛奶有关的禁忌却很多：牛奶不能空腹喝，牛奶不能和果汁、茶、巧克力一起喝……弄得许多人在喝牛奶时不知如何是好。其实，很多有关牛奶的流行说法并没有充分的科学依据。

误区一：不能空腹喝

有人说空腹喝牛奶会把蛋白质当作能量白白消耗掉，实际上，牛奶中含有约4.5%的乳糖，会优先分解供能、节约蛋白质；此外牛奶中还含有3%左右的脂肪，也能起到供应能量的作用。所以，空腹喝牛奶并不会造成蛋白质的浪费。 不满1岁的婴儿都可以空腹喝奶，证明奶中的营养物质十分全面，可以为人体充 分利用。即便消化率略有降低，在来不及吃早饭时，空腹喝牛奶也比什么都不吃好。

如果喝牛奶后有腹胀、腹泻现象，说明不宜空腹喝太多的牛奶，应该吃些淀粉类食物之后再小口地喝，也可以改吃酸奶。此外，清晨不宜把牛奶当成惟一的饮品，起床后最好先喝一大杯白开水（北方供暖季节室内干燥，喝点蜂蜜水更好)，然后再喝牛奶，因为牛奶在补充水分方面远不如白开水迅速、有效。

误区二：高钙奶补钙效果更好

市场上“高钙奶”铺天盖地，不少消费者为了健康特意选择这类产品。实际上，这些产品与普通牛奶相比并无明显优势。所谓高钙奶，每100毫升也只含钙130—150毫克，而每100毫升普通牛奶就含有110毫克以上的钙，有些牛奶甚至可以达到130毫克。牛奶中的钙是容易吸收的乳钙质，而且牛奶中的乳糖、氨基酸、维生素D等都能促进钙的吸收，而人工添加的钙是价格极为低廉的乳酸钙等无机钙，吸收率并不高。

可见，如果需要补充钙元素，只需要每天喝牛奶即可，并不一定专门喝“ 高钙奶”。此外，由于牛奶中的酪蛋白胶束对钙离子浓度十分敏感，添加过多钙质会影响牛奶的稳定性，加热时钙质容易沉淀，牛奶的口感也会受一定影响。

误区三：多喝会长胖

许多人都有这种担心。牛奶在天然食品中营养最为全面，但这并不等于喝牛奶一定会长胖。牛奶含水分86%左右，一袋250克的全脂牛奶仅含热量150千卡， 相当于小半碗米饭或一罐可乐。然而，吃一包100克的饼干，就会摄入热量450 千卡以上。

牛奶容易使人感到已吃饱，在餐前喝一杯牛奶，可以有效地缓解饥饿，降低食欲，最后摄入的总热量并不比不喝牛奶时更高。如果用两杯牛奶代替晚餐，甚至还有减肥的作用。需要注意的是，如果睡觉前要喝牛奶，那还是应该相应减少晚餐的食量，避免摄入过多热量。

误区四：不能跟果汁一起喝

牛奶中的蛋白质遇酸沉淀十分正常，即便不与果汁一起喝，在胃里遇到胃酸也会沉淀。酸奶的凝冻就是牛奶蛋白质受乳酸菌作用沉淀的结果。牛奶和水果一起制作的各种甜品在国外已经流行几百年，没有发现因此而出现不消化的问题。只是要注意，柿子、葡萄、石榴等水果含单宁过高，与蛋白质结合之后，会降低牛奶蛋白质的消化吸收率。

误区五：不能和茶一起喝

这种说法的理由是，茶所含的草酸、鞣酸可能与牛奶中的钙发生反应、影响吸收。有学者指出，即使不与牛奶同时饮用，草酸、鞣酸进入人体后也可能与人体内本身的矿物质发生沉淀反应，与是否和牛奶同时饮用无关。此外，只要多喝点牛奶，就可以弥补损失的少量钙质。蒙古族、藏族人都有喝奶茶的习惯，这些民族的人们并没有患什么营养缺乏疾病，体格发育也一点都没有受影响。（范志红）