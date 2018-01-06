北京中医医院推出“流感配方” 分为成人和儿童版

北京中医医院近期在9家医院收集376例流感样病例，总结出此次季节性流感的中医证候以外寒内热证为主，表现为风寒外束肌表，燥热郁闭伤津，并推出了成人、儿童流感证治方案。

目前，本市已进入季节性流感的高发季节，据北京中医医院在9家医院收集的376例流感样病例所示，目前病原学方面主要为甲型H3N2、新甲型H1N1、乙流为主要病原，与北京市疾控中心同期监测结果相符合。北京中医医院组织急诊科、呼吸科、儿科及感染专业著名专家，根据冬季气候特点、病原学特点、流感中医特征等，进行磋商研讨，紧急出台了《北京中医医院2017年冬季流感中医特征及中医药防治专家指导意见》。

这次流感的临床症状与前两年相比有所不同。北京中医医院介绍，此次流感的前驱症状以发热、恶寒、咽痛为主，就诊症状为发热、咽干、恶寒、咳嗽明显以及消化道症状等，如便秘比例较2015年、2016年同期明显增加，呼吸道其他症状不明显。而且多数患者起病后发热迅速，且难以退热，发热反复，在疾病的后期咳嗽迁延日久。

儿童流感症状还有个特点，即发热数日体温退后，部分患儿会体温再次上升1-2日，而后逐渐退去。

在此基础上，北京中医医院总结此次季节性流感的中医证候以外寒内热证为主。表现为风寒外束肌表，燥热郁闭伤津。根据此次流感预警模型，北京中医医院制定了相应的证治方案。

北京青年报记者了解到，患者可在北京中医医院门、急诊就医，医生会根据患者病情，辨证施治，开具相应流感方。同时，专家也强调，中医看病讲究望闻问切和辨证施治，如果患者出现症状、疑似流感，勿按照《指导意见》盲目照方抓药，一定到医院就诊，在医生指导下辨证用药。