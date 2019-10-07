儿童镇痛退热别用成人药

有时候，家中小儿发热又不愿意去医院，家长可能会选择用家中“小药箱”自己解决问题。甚至，用大人的解热镇痛药减量给孩子服用。出于退热效果好，很多家长就认为，这解热镇痛片真管用，以后碰到孩子发热自行服药就行了，免得去医院就医要乘车、挂号、候诊、就诊、取药等一系列繁琐环节，这样做省事省时又省钱。

其实，这些家长的做法是错误的。解热镇痛药尽管是非处方药，但是很多家长并不知道此类药物也有一定的不良反应，尤其对儿童。在药物使用上，婴幼儿不同于年长儿，年长儿不同于成人。药物在成人身上产生的轻微不良反应，在儿童身上就可能造成严重的后果。

临床上，大多数医生的做法是依据孩子体重和体表面积减量，而如何减量，则靠医生临床经验和儿童胖瘦不同进行换算。但是，此种按成人药计算儿童剂量的做法，也有儿科专家表示不赞同。

因为不同时期孩子对药物的吸收、分布、代谢和排泄能力都不同，绝不能单单按体重、年龄或体表面积来换算，儿科疾病的药物治疗比成人要复杂得多，应根据不同时期孩子特点和具体病情确定治疗方案。由此看来，儿童发热最好选用儿童版药品。

那么，孩子发热，如何选择药物？当体温在38.5℃以下，孩子精神状态良好时，可不必使用退热药，给孩子多饮水，同时配合物理降温。比如洗温水澡或用温湿毛巾擦拭全身，在没有冷风直吹的情况下，脱去过多的衣物，或松开衣物，有利于散热。

当体温超过38.5℃，就有必要使用退热药了。目前市场上常用的儿童退热药有对乙酰氨基酚和布洛芬口服溶液，通过作用于体温调节中枢，让孩子发汗降温。由于药物剂型不同，含量不同，给孩子服用前，家长一定要仔细按照说明书上规定的剂量服用。有些家长急于给患儿退热，往往加大退热药的使用剂量或使用次数，其实退热药的药效并非是应用剂量越大退热效果越强。也有些家长几种退热药物同时给患儿使用，可很多不同商品名的药品，往往含有相同成分，数种退热药物的联合应用并非有协同作用。超剂量用药或盲目联合用药，易引起患儿过度出汗，甚至造成虚脱、脱水、电解质紊乱，增加了药物不良反应发生的危险。儿童退热最好使用一种药物，如果需要联合用药，必须遵医嘱。

另外，服药后一定要多喝水，从而更好地发挥药效和补充出汗丢失的水分。

需要特别指出的是，不能滥用解热镇痛药。儿童发热的原因，也许是普通感冒，也可能是麻疹、肺炎等严重疾病。在没有查出病因前，滥用解热止痛药，会掩盖病情，妨碍正确诊断。特别是幼儿高热时，如果使用解热止痛药不当，还会引起出汗增多、体温突然下降而虚脱。因此，儿童发热家长最好不要自行给孩子服药，应根据医生的诊断对症下药。

不仅是镇痛退热药，大多数成人用药物均不宜给儿童服用。儿童不是小大人，按“缩小版”成人剂量给儿童用药，极不科学。儿童的肝肾功能发育还不成熟，其肝脏、肾脏的解毒排毒能力很弱。

在给儿童选用药物时，最好是选用上市时间长的儿童专用药，如无儿童专用药，不能自行按照成人剂量减半、酌情计算，而应该请医生指导，以保障用药安全。（邬时民）