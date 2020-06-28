葛兰素史克带状疱疹疫苗上市，用于50岁及以上成人预防带状疱疹

葛兰素史克（伦敦证券交易所 /纽约证券交易所：GSK）今天宣布，带状疱疹疫苗欣安立适在中国正式上市，用于50岁及以上成人预防带状疱疹。

带状疱疹因水痘-带状疱疹病毒再激活而引起。几乎所有50岁及以上成人都曾感染过水痘-带状疱疹病毒，并可能随年龄增长而重新激活 。

复旦大学附属华山医院皮肤科主任徐金华介绍：“带状疱疹除了会在身体单侧出现成群的水疱，令人饱受皮疹之苦外，最常见的并发症是带状疱疹后神经痛 ，会导致灼烧、电击、刀刺般疼痛 ，急性期疼痛可能更甚于分娩阵痛、慢性癌痛等 ，严重影响生活质量，明显扰乱患者睡眠、情绪，影响工作和日常生活，严重可导致精神障碍和抑郁 。带状疱疹前驱期无皮损仅有疼痛时诊断较为困难，且目前带状疱疹治疗方法有限，接种疫苗是预防带状疱疹的有效措施 。”

GSK全球疫苗高级副总裁兼首席医学官Thomas Breuer博士表示：“很高兴看到这一创新疫苗能够在中国上市，帮助公众降低这一令人痛苦的疾病所带来的负担。”

北京市预防医学会会长邓瑛表示：“中老年人感染性疾病发病风险高，疾病负担重，重组带状疱疹疫苗的快速引进和上市，对维护中老年人的健康功能和提高中老年人健康水平有重要意义。”

GSK副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣表示：“我相信欣安立适的到来，将有助于提升我国成人预防接种意识，更好地应对疾病挑战，从而提升全民健康素养。作为全球领先的疫苗企业，我们将始终秉持着为人们‘做得更多、感觉更舒适、生活更长久’的理念，助力中国免疫事业发展。”