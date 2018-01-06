这4类人吃火锅当心带来健康风险

热气腾腾的火锅，最能温暖冬天的胃和心了。对普通人来说，注意荤素搭配等营养均衡的原则就行，但对于糖尿病等特殊人群来说，吃火锅时如果食材选择不当，很可能带来健康风险。本期，我来给大家讲讲特殊人群吃火锅的要点。

糖尿病患者少点虾饺鱼丸，主食首选粗粮。血糖不稳是糖尿病患者的大忌，因此这类人群在吃火锅时要注意以下几点：第一，肉类选择含脂肪较少的鱼、虾、鸡肉或新鲜的瘦肉，而虾饺、鱼丸等含有大量肥肉和淀粉，蟹棒等也是高淀粉食物，应尽量少吃；第二，蔬菜应该首选叶菜类和瓜类，若吃土豆、藕片、芋头、红薯等淀粉类蔬菜，应该减少主食的量；第三，主食首选荞麦面、绿豆面等粗粮产品；第四，不选果汁和含糖饮料，白开水、淡茶水或无糖豆浆都可以。

痛风患者少吃海鲜和动物内脏，饮料首选苏打水。低嘌呤是痛风患者总的饮食原则，首先，食材以素食为主，搭配少量肉食，最好不选择海鲜和动物内脏。多数蔬菜水果是低嘌呤食物，尤其是油菜、白菜、胡萝卜、土豆、海带和瓜类等蔬菜，因富含钾元素而具有抑制尿酸沉淀析出的作用。其次，少选菌类和菌汤锅底，因为木耳、蘑菇等菌类中嘌呤含量较高，有高尿酸血症的患者不宜吃菌底火锅，尤其不要喝火锅汤。再次，辣椒、花椒、芥末等调味料会诱发痛风发作，无论是做底料还是蘸料都应尽量少用。最后，饮料选择苏打水，可以中和尿酸，是痛风患者非常好的饮料。痛风患者吃火锅不能饮酒，因为酒精在体内代谢产生乳酸，影响尿酸排出。此外，痛风患者吃火锅时要先涮菜后涮肉，这样不仅有利于控制肉和能量的摄入，还能避免摄入过多的嘌呤。

肥胖、高脂血症患者少吃冻豆腐，首选清汤锅。控制能量和脂肪的摄入是肥胖和高脂血症患者的重中之重。在锅底选择方面，应该避开麻辣锅，因为其中含有大量的油，应该首选清汤锅，番茄锅或者菌汤锅也是不错的选择。在食材方面，几乎所有的蔬菜都是肥胖和高脂血症患者的好选择，它们含维生素、矿物质，热量少纤维多，不仅增加饱腹感，还能减少脂肪和胆固醇的吸收。但肥牛片和肥羊片都是高脂肪食物，血脂偏高者应多选择鸡肉片、海鲜、鸭血、百叶等低脂肪食物，还可以用豆腐来代替肉类，但冻豆腐最容易吸油和汤，会不知不觉中吃进去很多热量。在调料选择方面，尽量不选麻酱等高脂肪高热量的酱料。可以用少量香油加些鲜味酱油和适量醋，热量会大大降低。

高血压患者少吃加工肉制品，蘸料尽量清淡。高血压患者在吃火锅时一定要控制盐的摄入，首先，蘸料和锅底一定要清淡，韭花酱、腐乳等往往比较咸，尽量少选；其次，少点午餐肉、香肠、鱼丸、牛肉丸等加工肉制品，这些菜品在制作过程中已经加入盐分，再加上锅底、蘸料中的盐分，很容易造成钠盐摄入过量；最后，在吃火锅时要随时添汤，以免汤汁浓缩导致盐分浓缩。需要提醒的是，许多人在食用火锅时喜欢搭配冷饮，冷饮加热食交互食用，容易使胃肠道受损，尤其是患有高血压等心血管疾病者，喝完热的火锅汤后马上喝冷饮，会使肠胃中血管一会收缩一会扩张，就有可能造成血压忽高忽低，因此高血压患者及高危人群要避免热汤和冷饮交替食用。▲

（首都医科大学附属北京朝阳医院营养科 宋 新）