如今儿童性早熟，让不少父母警觉却又摸不着头脑。一项最新公布的调查显示，在通过专业自测发现疑似性早熟症状的1258名4岁至12岁儿童中，有31.32%接受测试的儿童为潜在性早熟群体。值得注意的是，我国儿童性早熟就诊率却明显偏低。

在近日举办的2017年度第十届健康中国论坛上，儿童成长发育自测问卷调查发布。通过这项问卷调查发现，在潜在性早熟群体中，女童比例高于男童。北京师范大学认知神经科学与国家重点实验室教授刘文利感慨，儿童性教育不应该是一堂课，而应该是一门课。我国从2007年开始在小学开始进行性教育。

早接触性教育更好保护自己

刘文利说，根据联合国教科文组织发布的《国际性教育技术指导纲要》，中国研发编写了第一套小学性教育教材——《珍爱生命——小学生性健康教育读本》。通过孩子们喜欢的插图形式，告诉他们青春期发育会经历哪些身体上的变化，女孩月经和男孩遗精应该怎么处理，以及如何清洗生殖器官等很实用的问题。

刘文利说，在过去老一辈人的印象中，小孩子要到十三四岁才开始发育，十七八岁才开始加速。然而，从上世纪70年代起，全世界范围内都呈现了青春发育年龄提前的“年代趋势”。引导早熟儿童用积极美好的心态来对待自己的身体发育和人际关系，开展正确的性教育关乎孩子一生的幸福。它不仅可以让孩子学会彼此尊重、理解、接纳、包容，而且在一定程度上能够避免或减少对性早熟孩子的歧视和侵害。根据国际卫生教育研究显示，越早接触性教育的孩子，就越能更好地保护自己，避免性暴力和性疾病传播。

四大诱因导致儿童性早熟

中华医学会儿科学分会副主任委员、武汉同济医院儿科主任医师罗小平教授说，究竟何为性早熟，许多父母对此概念模糊。他说，性早熟是指女童在8岁前、男童在9岁前出现第二性征的过早发育，如女孩乳房发育，男孩睾丸增大等，就被称为性早熟。如果超过这个年龄，则不属于性早熟诊断范围。在儿童期第二性征过早出现，常伴随生长加速，随着性发育进程，可能出现一系列社会心理行为问题，并导致一部分儿童成年后身材矮小。这些问题需要通过学校、家庭等多渠道树立早预防、早发现、规范诊疗的正确理念。

罗小平说，预防儿童性早熟，就要从避免诱发因素入手，揪出造成性早熟的“捣蛋鬼”。

首先，造成性早熟的因素就是遗传基因，约1/4的中枢性性早熟患者是遗传所致，而且，家族性早熟患者多为父系遗传。其次，如果孩子是个小胖墩，家长也要警惕，儿童超重或肥胖，会增加儿童性早熟风险，这方面女童高于男童。第三，儿童营养过剩，也是造成性早熟的潜在影响因素。英国一项对女童调研结果显示，儿童早期蛋白、肉类饮食过多，会导致她们初潮提前，也存在诱发性早熟的风险。第四，环境污染，特别是洗涤剂、农药及塑料工业等物质及降解产物，都能够产生一系列造成内分泌干扰物，导致儿童过早发育。

治疗性早熟先要辨“真假”

相关数据显示，我国儿童性早熟患病率为0.43%，以此推算，全国范围内约有53万患儿，但其就诊率却不足1/3，这将影响众多儿童的身心健康成长。

谈及性早熟对于儿童健康的影响，罗小平表示，生理和心理两个方面都应当被关注。在生理方面，性早熟会造成儿童骨骺提前闭合，导致其成年后身材矮小；而对于儿童社会心理方面的影响，主要表现为可能出现缺乏自信、性格孤僻甚至有攻击行为。此外，早恋、早孕、性犯罪风险也会增大。

性早熟到底要不要治疗，是家长们的困惑。其实，治疗性早熟疾病的前提，区分真性性早熟和假性性早熟。简单来讲，人体内控制生殖系统发育的是“下丘脑-垂体-性腺轴”，如果是下丘脑提前分泌促性腺激素释放激素而导致的性早熟，则被称为“真性性早熟”，也叫做中枢性性早熟。诊断中枢性性早熟，如果预测患儿成年身高受到显著影响或可能导致早初潮时，则需要积极干预治疗。而假性或外周性性早熟则需要根据病因进行相应处理。

罗小平强调，目前大众对中枢性性早熟的认知度低，从而造成患儿就诊率低以及治疗不规范现象。

为响应国家“推进健康中国建设”的新目标，针对中枢性性早熟发病率快速上升趋势，同时提升大众对该疾病的认知与管理，中国健康促进与教育协会主办的“关爱?成长——儿童性早熟公益健康教育项目”于2017年1月在北京正式启动，计划在接下来的两三年内与全国200所小学和20家医院合作，对儿童性早熟提供早期干预、个性化治疗等解决方案。同时，该项目通过开展系列健康教育活动，建立儿童性早熟知识公众传播平台及规范化管理示范基地，为患儿和医生搭建线上线下的沟通平台。

刘文利表示，性教育是儿童“必修课”，对于性早熟儿童则意义更为凸显。对于不同年龄阶段的儿童，性教育内容重点不同，从帮助他们了解生理变化开始，逐渐解决心理、人际交往以及青春期的萌动甚至爱情等问题。

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自测让三成性早熟潜在患儿浮出水面

儿童在不同年龄表现出的第二性征，是判断其性早熟的重要指标，儿童成长发育自测问卷的发布，给众多患儿家庭提供了一面“镜子”。

中国健康促进与教育协会项目与培训部副主任岳野介绍说，家长通过填写儿童发育状况，可以了解目前儿童发育是否处于正常阶段。根据儿童实际年龄、第二性征开始时间，是否出现生长加速等问题进行判断，对就医提供了积极指导。

在自测问卷的调查中，有1258名4岁至12岁儿童的自测症状疑似性早熟，在随后的进一步诊断中，发现其中潜在性早熟患儿为31.32%，女孩潜在性早熟的比例高于男孩。测试人群中，男孩遗精年龄中位数为11岁，女孩初潮年龄中位数为10岁。

岳野表示，性早熟诊断是一个严谨的过程，需临床医生进行综合评估。问卷主要目的是提高家长的疾病意识，提醒家长关注儿童生长发育并指导其就医。