“蚯蚓腿”有先天因素

“蚯蚓腿”的医学名称是静脉曲张，在各种血管疾病中，下肢静脉曲张所占比例高达90%以上。下肢静脉曲张从外观上来看，多表现为扭扭曲曲像蚯蚓一样的青筋突起。

“蚯蚓腿”有先天因素吗？当然有。先天的静脉瓣膜功能不全，会导致静脉返流，形成静脉曲张。在人的祖先从爬行进化到直立行走的过程中，静脉管壁上出现了向上开放的阀门（瓣膜），它的作用是只允许血液从肢体向心脏单向流动，如果出现血液返流瓣膜会自动关闭。而出现静脉曲张的人群，往往静脉瓣膜功能不全，无法自动关闭。当他们处于直立位时就会出现血液自上而下返流，导致静脉高压，久而久之出现静脉曲张。静脉瓣膜功能不全多数与遗传因素有关，也有一部分人群是由于静脉血栓形成后，血栓破坏瓣膜导致的后遗症。

老年人和从事久站久坐职业的人容易招上“蚯蚓腿”。老年人随着年龄增长，血管弹性降低、血管壁张力下降，静脉瓣膜会出现由轻到重的功能不全，从而导致静脉曲张。长期久站久坐的人，如教师、司机、医务人员、公司职员、体力劳动者等，血流受到重力的持续作用导致返流，返流的血液长期对静脉瓣膜造成压力，慢慢也会出现瓣膜功能不全，静脉高压导致曲张。特别要注意，静脉曲张患者不宜长时间热水泡脚，否则会导致扩张血液淤滞，加重病情。

“蚯蚓腿”不但影响美观，更重要的是导致皮肤营养障碍，出现皮炎、皮疹、皮肤色素沉着，继而出现皮肤破溃、慢性溃疡、感染等，经久不愈。同时，血液淤滞后容易出现静脉血栓，血栓脱落还会引起肺栓塞，严重时可致命。

一些方法可以帮助大家简单预判静脉曲张。从外表看，早期肢体皮下会出现毛细血管扩张，久而久之出现皮下血管扩张、迂曲成团，久站后出现酸胀、疼痛；后期会出现肢体肿胀、可凹性水肿、皮肤瘙痒、皮炎、色素沉着、足靴区溃疡。继发浅表静脉血栓时，会出现血栓性静脉炎，局部红、肿、热、痛，可触及条索样肿物。如果自己预判患有静脉曲张，到医院后可做两种检查：下肢静脉瓣膜功能检查及下肢静脉超声。瓣膜功能检查能明确返流的严重程度，指导进一步的治疗方案；超声主要是探查静脉内是否存在血栓或狭窄、闭塞等情况，明确静脉曲张是原发性还是继发性，是否存在手术禁忌。