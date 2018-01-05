睡前玩手机，戴副茶色眼镜

美国一项新研究发现，入睡前玩手机、平板电脑等电子产品时，最好戴上一副茶色眼镜，因为这样做有助于提高睡眠质量、改善失眠状况。

美国纽约哥伦比亚大学医学中心研究人员组织开展了一项试验，14名患有慢性失眠症的成年人连续7个晚上睡前看电子产品屏幕时，分别戴上茶色眼镜或透明眼镜两小时。4周后，两组受试者互换眼镜重复了这一过程。试验结果显示，受试者戴茶色眼镜后夜间睡眠时间平均延长了30分钟，睡眠质量也有所提高，失眠症状总体减轻。

该研究作者、哥伦比亚大学医学中心助理教授阿里·谢克特解释称，睡前玩电子产品容易使人失眠、降低睡眠质量，这是因为许多电子设备的屏幕都会发出一种蓝光，这种光会抑制大脑褪黑激素的产生，而褪黑激素是调节睡眠和觉醒周期的重要元素。戴上茶色眼镜后，镜片阻挡了蓝光对眼部的照射，睡眠质量可以得到提升。

考虑到睡前发光电子设备使用的广泛性以及失眠症的普遍性，这项发现颇具健康指导意义。它代表了一种针对失眠症的安全价廉、简便可行的干预疗法。 （瑞 秋）