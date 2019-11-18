如何挑选防蓝光眼镜？ 看电脑手机要戴上吗？
南江远
如今，手机、电脑等电子产品已经成为我们生活中必不可少的工具，这些高科技产品为我们带来便捷、乐趣的同时，也带来了眼部疲劳、近视等症状。随之，许多缓解视力疲劳的“护眼神器”层出不穷。
面对这些琳琅满目的“功能眼镜”，消费者到底该如何选择？近日，记者走访了我市眼镜市场，探寻防蓝光眼镜背后的真相。
功能各异的眼镜中，防蓝光眼镜很受欢迎
“防辐射”“抗冲击”“变色”“抗疲劳”……走进眼镜店，琳琅满目的商品旁边，这些被特别标注的宣传语格外引人注目。近日，记者在我市多家眼镜店走访发现，这些功能各异的眼镜中，防蓝光眼镜很受欢迎。
“如果是经常开车，我们推荐变色眼镜，镜片颜色可以根据光线的明暗变化，达到防紫外线的效果；如果是经常面对电脑、手机，那就推荐防蓝光眼镜……”近日，在北郊的一家眼镜店内，商家告诉记者，他们通常会根据消费者的用眼需求推荐适合的功能眼镜，其中，店内80%的消费者都会首选防蓝光眼镜。
而就防蓝光眼镜来说，目前市面上的价格从二三百元至数千元不等，这其中的区别分为两部分，一部分是防蓝光的效果，一部分是镜片的质量。
记者在走访中了解到，眼镜宣传单上并没有对防蓝光眼镜的标准进行明确，商家多用现场实验的方式来验证防蓝光效果。
在一家眼镜店内，商家拿出一款防蓝光眼镜以及一款普通防辐射眼镜做起对比。从镜片颜色上看，防蓝光镜片透着不同程度的黄色。随后，将专用的蓝光手电筒透过镜片照射到白色纸板上，透过防蓝光镜片的蓝光明显变淡，而透过普通镜片的蓝光却没有任何变化，商家介绍，这就是阻隔蓝光的作用。
目前眼镜标准中，未对防蓝光效果做出规定
记者从省消协了解到，前不久，中国消费者协会联合陕西省消协、重庆市消保委、深圳市消委会以及深圳市龙岗区、宝安区消委会发布了《2019年配装眼镜比较试验报告》。
报告中提出，目前相关的眼镜标准并没有对防蓝光镜片的蓝光效果做规定，建议普通消费者谨慎选择防蓝光镜片。建议特殊眼病患者如黄斑疾患的人群，比如年龄相关性黄斑变性、黄斑裂孔、糖尿病性眼底病变患者，根据眼科医生建议选择防蓝光眼镜。
挑选防蓝光眼镜，可从镜片颜色上辨别
蓝光对人的眼睛到底有多大伤害？什么样的人群需要佩戴防蓝光眼镜？挑选眼镜时应该如何选择？西京医院眼科副主任杜红俊为记者介绍了相关知识。
“蓝光属于可见光的范围，波长约在400纳米至500纳米之间。”据杜红俊介绍，自然界的光由各种不同颜色的光谱组成，不同的波长在视觉上呈现出不同的颜色，波长越短，能量就越高，对人眼的伤害也就越大，短波蓝光就属于具有较高能量的光。
“目前我们所使用的照明、手机、电脑等产品的显示屏，所发出的光线中大多包含蓝光。”杜红俊介绍，如果过度暴露的话，蓝光确实会对眼睛造成一定损害，比如会造成视疲劳以及眼底病变等，但在日常生活中，蓝光的强度并没有达到必须戴防蓝光眼镜的程度，而且人眼部的黄斑对于蓝光有一定的吸收作用，因此，一般人配镜时可选择普通镜片，如果长期面对电脑、手机等释放蓝光的人群，可选择防蓝光眼镜。
“防蓝光是必要的，但并不能将所有的蓝光都过滤掉，因为蓝光被过度过滤后会干扰人体的褪黑素分泌，从而影响睡眠情况 。”杜红俊说，因此，在选择防蓝光眼镜时要根据自己用眼的情况适度选择。
对于如何挑选防蓝光眼镜，杜红俊告诉记者，消费者可以从镜片颜色上来辨别。一般来说，颜色发黄的镜片会有阻挡蓝光的效果，但镜片颜色太深会影响对比敏感度，所以建议消费者适度选择。此外，消费者还要注意眼镜产品（镜片、镜架）有无合格标识等，最好选择专业、知名度较高的眼镜店配镜。
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