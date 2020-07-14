三项儿童眼镜标准公开征求意见

随着暑假正式开启，儿童青少年“配镜”也进入了高峰期。给孩子配镜，到底该注意些什么？记者了解到，《儿童定配眼镜》《儿童眼镜架》《儿童太阳镜》3项团体标准正面向社会公开征求意见。征求意见稿中特别提出，儿童定配眼镜，需测量瞳高；未装片的儿童眼镜架，重量应不超过19克；儿童太阳镜必须标注“不能用于直接观测太阳；不能长时间佩戴；不建议在室内佩戴”等限制语。征求意见将持续到8月9日。

考虑到每天佩戴的眼镜会长时间直接接触皮肤，征求意见稿特别提出，无论是儿童定配眼镜、儿童太阳镜还是儿童眼镜架，使用的材料都要求尽可能减少从长期接触皮肤的部件中析出有害物质。特别注意要避免使用可能引起过敏、致癌、诱导有机体突变或有毒的物质。

其中，14岁及以下儿童根据验光处方或特定要求定制的框架眼镜，属于“儿童定配眼镜”。对于儿童定配眼镜，以基准点为中心，直径为30毫米的区域内，镜片的表面或内部都不应出现可能有害视觉的各类疵病。为了使戴眼镜儿童获得更好的视觉效果，发挥功能性镜片应有的作用，给儿童配镜时需进行瞳高测量。

考虑到孩子好动的天性，儿童定配眼镜的镜片还要具备一定的抗冲击性能。比如，在一定的冲击力下，镜片不应裂成两块或两块以上；镜片的近眼面不应有碎片脱落；镜片不应被直接穿透。

在装配时，眼镜的左、右两托叶应对称。两镜腿张开平放或倒伏均应保持平整，镜架不可扭曲。两镜片材料的色泽应基本一致。眼镜外观无崩边、钳痕、镀层剥落及明显擦痕、零件缺损等疵病。

对于14岁及以下儿童佩戴的儿童眼镜架，征求意见稿要求，即使在合理可预见的滥用情况下，也不应危及佩戴者健康和安全。儿童眼镜架表面应光滑、无毛疵和凸点、无明显划痕，边缘圆润。不应有可触及的、潜在危险的锐利边缘。儿童眼镜架（金属架）应带有可调节鼻托。紧固件不应产生尖点或突起以至被触及的危险。未装片的儿童眼镜架重量应不超过19克。

夏天来临，许多家长愿意为孩子选购太阳镜，遮阳的同时，还有“凹造型”的效果。而儿童太阳镜也不能随便戴。按照征求意见稿的要求，儿童太阳眼镜应特别标注一系列使用限制。比如，儿童太阳镜不能用于直接观测太阳；不能用于防护人造光源，如日光浴的伤害；不能用于防护眼睛免受机械性伤害；不能长时间佩戴；不建议在室内佩戴等。（记者 张楠）

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中消协：防蓝光≠防近视

本报讯（记者 张楠）随着大中小学生广泛开展网上教学，“上网课戴蓝光眼镜能防近视”成为一些经销商的宣传噱头。中消协昨天提醒，电子产品的蓝光并非导致近视的“罪魁祸首”，防蓝光眼镜选择不当反而有害无益。儿童青少年近视主要是由长时间使用电子产品导致视疲劳和使用姿势不当造成的。

中消协指出，电子产品的蓝光并非导致近视的“罪魁祸首”。专家指出，蓝光只是具有造成视网膜损伤的可能性，而且这种可能性与视网膜接收到的蓝光剂量有关。也就是说，蓝光照射只有达到足够的时间和一定强度后才有可能造成视网膜伤害。还有专家进一步指出，蓝光对眼睛的主要伤害可能是会导致眼底出现黄斑病变，但这是在长时间、高强度的照射下产生的。而且，目前医学界认为，影响黄斑病变的主要因素是年龄，而不是蓝光。