深圳：住院病人实行按疾病“打包”预付费

1月4日，笔者从深圳市卫计委获悉，日前深圳印发了《深圳市疾病诊断相关分组收付费改革试点方案》（以下简称《试点方案》），9家公立医院正式启动DRG试点工作，今年二季度各试点医院将完成各组定价标准的计算，深圳将参照医保结算的历史数据，确定各项打包收费的支付费标准，二季度后将试行DRG收付费。未来，深圳医院的住院收费方式将由传统“按项目收付费”的后付费制度向“以DRG为核心的多种打包付费方式”的预付费制度转变。

长期以来，我国医疗服务支付方式一直采取后付制，也就是医疗保险方在费用发生后，按投保人以实际发生的医疗费用为基础向医疗机构进行支付。在公立医院补偿机制不健全、医疗服务价格不能体现医务人员的劳动价值的情况下，这种支付方式易诱导医院提供过度的医疗服务，带动了医药费用飞速上涨，医保资金不堪负重、居民群众的医药费用的负担日益加重。

推行按DRG打包收付费方式是解决上述问题的有效方式之一。作为国家的试点城市，深圳将DRG收付费改革纳入全市深化医药卫生体制改革的重点内容。去年12月底，市医改办、市卫生计生委等部门正式印发了《试点方案》，选定了市人民医院、市第二人民医院、市中医院、市妇幼保健院、北大深圳医院5家市属公立医院，以及南山区人民医院、罗湖医院集团、宝安区人民医院、龙岗区中心医院4家区属公立医院试点。2017年12月30日，南山区人民医院率先将近3年的15万份病案的多达4000万条数据传送至广东省C-DRG数据中心，初步完成DRG收付费运行前的准备工作。

根据《试点方案》，今年二季度后深圳将试行DRG收付费，并总结试点医院DRG收付费运行的情况，调整相关政策，编制本市DRG收付费工作指南，做好推广准备。

名词解释

DRG全称是“按疾病诊断相关分组”。这种付费方式是将同质的疾病、治疗方法和资源消耗（成本）相近的住院病例分在同一组，确定好每一个组的打包价格，制订医保支付标准。我国实行的叫C-DRG，这是我国用了10年时间研制开发的一套具有中国特色的DRG收付费系统。

“DRG实行的是总额包干、超支不补、结余留用的方式，在这种打包收付费方式下，病人使用的药品、医用耗材和检查检验都成为诊疗服务的成本，而不是医院获得收益的手段。”南山区人民医院网络技术科主任朱岁松说。这种收付费方式将倒逼医院降低服务成本，规范医疗服务，优化费用结构，从而实现遏制医疗费用上涨的目标。