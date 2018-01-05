中药可以有效治疗慢性萎缩性胃炎

慢性胃炎系指不同病因引起的各种慢性胃黏膜炎性病变，是消化系统常见病。随着我国社会快速发展与居民生活方式的改变，慢性胃炎在我国人群中发病率越来越高，其中慢性萎缩性胃炎（CAG）约占23.2%，非萎缩性胃炎（CSG，即原浅表性胃炎）约占59.3%。萎缩性胃炎的临床结局通常发展为肠化生、癌前病变及胃癌，严重威胁患者生命健康。

目前在慢性萎缩性胃炎（CAG）的化学药物治疗方案中存在的主要问题是：第一，临床治疗方案复杂，效果有限；第二，不良反应发生率高，安全性低；第三，适合慢病管理用药原则的药物稀缺。因此，浙江大学胃肠病研究所组织有关专家成立了CAG新药研究课题组，致力于寻找有效治疗CAG的新药。研究组在前期的筛选研究中发现，1997年上市的创新中成药胃尔康对慢性萎缩性胃炎（CAG）有较好的临床效果。“胃尔康治疗慢性萎缩性胃炎的临床及实验研究”的二期临床试验数据表明，30.0%CAG可逆转为CSG，肠化生消失率为39.1%，不典型增生消失率为38.14%。浙江大学胃肠病研究所姒健敏教授带领的团队在2014年开展了“胃尔康对慢性萎缩性胃炎（CAG）的疗效评价”研究课题，并于2017年11月发表在SCI（Science Citation Index, 简称 SCI）中的《International Journal of Clinical and Experimental Medicine》即《国际临床与实验医学杂志》上。

研究结果显示：经胃尔康治疗3个月后，CAG患者的临床症状治疗总有效率达65.2%；经胃尔康治疗6个月，CAG患者的临床症状治疗有效率达85.3%；与治疗3个月相比，使用胃尔康治疗6个月后的患者临床改善更为明显，差异具有统计学意义（p<0.05）。胃尔康治疗3个月和6个月，患者炎症改善的有效率分别为26.2%和42.5%，肠化萎缩治疗的有效率分别为61.9%和67.5%，延长疗程能更好地改善慢性萎缩性胃炎萎缩肠化生的病理状态。该项临床课题的结果表明：胃尔康能够较好地改善CAG患者的临床症状，同时体外实验发现胃尔康的有效成分能影响胃癌细胞的增殖和STAT1、STAT3、NF-κB信号通路的表达。因此，胃尔康可能是逆转CAG，防止肠化生与癌前病变，符合慢病管理用药原则的重要药物。

为进一步证实胃尔康的临床价值，2017年浙大胃肠病研究所再次启动“定标活检技术评价胃尔康对慢性萎缩性胃炎的疗效”的临床研究项目。

部分患者完成整个周期定标活检的结果显示，胃尔康可快速改善临床症状、逆转CAG为CSG、逆转肠化生及不典型增生。