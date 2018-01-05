安徽开展社区高级执业护师试点 让高年资护士下沉到社区医院

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十九大报告提出，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。安徽部分地区开展社区高级执业护师试点，请高年资护士下沉到全科医生匮乏的社区，治疗常见病症，发挥余热。这些护士不仅能成立工作室、签约特色服务包，还可担任大医院和社区之间的“联络官”。今后，经过培训、认证的高年资执业护师，还有望拿到有限处方权。

合肥市四里河街道社区卫生服务中心，32名职工除去工勤人员，只有14名医生、10名护士，且大多从业经验尚浅。

“这14名医生中，全科医生只有3人，且有的在培训、进修，常年难以保持全员在岗的状态。”中心主任陈静波表示，“都说让老百姓到家门口看病。可医疗资源有限，没有金刚钻，咋揽瓷器活儿？”陈静波的感慨，道出了基层全科医生、医疗资源匮乏的问题。

另一方面，安徽全省现有近3.6万名高年资护士（通常是指40岁以上的、护龄20至35年、中级职称以上、专业能力强、临床经验丰富、具有一定科室管理能力和较强法律意识的临床护士），多数都从临床一线退了下来。“高年资护士既有专业护理技能，又不乏临床诊疗经验，为何不人尽其才，让她们到社区发挥作用？”安徽省卫计委体改处处长谢瑞瑾介绍，2017年7月起，安徽选定芜湖、蚌埠、合肥庐阳区开展社区高级执业护师试点，首批78名高年资护士已下沉到22个社区卫生服务中心开展工作。

能解决不少以往很难处理的问题

最近，陈静波不那么烦恼了。社区来了位高年资护士，安医大一附院伤口造口专科护士长赵红。“社区不少年轻护士，护理经验不足，现在来了‘练家子’，手把手帮带，护理水平提高一大截。这真是‘一个人带强了一支队伍’。”陈静波说。

赵护士长的专业优势，发挥了大作用。

颅脑外伤手术后，社区老人于正（化名）几乎丧失了言语和行为能力。老人瘦骨嶙峋，骶尾部一处三期压疮皮肤破溃，四肢肌肉严重萎缩。

压疮怎么治？这对社区医院而言是“老大难”，但对伤口造口专科出身的赵红来说并不是个事儿。赵红每周上门两三次，每次都亲手帮着护理、换药。饮食咋调解、平日注意啥，赵红一一写在纸上，向老人的老伴耐心交待。1个多月后，老人的三期压疮完全愈合。

2017年9月，老人和社区卫生服务中心家庭医生团队签订了居家养老服务包，社区两位高年资护士赵红、胡兴以及家庭医生廖凯每周都会上门服务。“我们会联系安医大一附院的专家来定期会诊。社区专科医生的诊治，加上我们的精细护理，能解决不少以往很难处理的问题。”赵红说。

工作能否胜任？赵红表示，基本的常见病症没有问题。“在心脑血管科、儿科、外科工作十几年，再加上一些科室的短期交流轮岗，咱可是经过历练的。”高血压、心绞痛等各种急诊患者到社区就医，赵红都会帮着咨询病情，一一解答，还会定期给社区居民做一些健康管理方面的讲座。

“一个高年资护士的业务能力，抵得上从业不久的全科医生。”谢瑞瑾说，全科医生培养成本大、周期长，现在把高年资护士派驻到社区一线工作，是性价比很高的办法。

“现在，街道社区的年轻人都把我当成了主心骨”

下沉到社区近半年，合肥市杏林街道社区卫生服务中心的高年资护士吴宝玉明显感觉到，每天做的事更多了，发挥的作用更大了。

2017年9月，因孩子患有“新生儿脐炎”，社区一对小夫妻抱着孩子来处理脐带。一看，是刚分娩19天的小婴儿，脖子底下皱褶处发红破溃，有很多皮屑，眼角都是分泌物。一问才知道，小孩儿整整19天都没有洗澡。吴宝玉立即用双氧水进行了脐部的消毒处理。

“孩子父母说不会给孩子洗澡，也不敢去母婴店洗。”吴宝玉说，社区年轻人居多，对于孕妇如何护理、婴儿怎样照顾，多数都不知道该咋办。

没多久，吴宝玉在社区牵头成立了孕婴工作室，手把手指导家长给婴儿洗澡，精心照顾发烧的孩子，建立孕产妇的健康管理档案，还成立了12个QQ或微信群，为孕产妇提供护理保健方面的咨询服务。

“以前在大医院，哪有机会成立自己的工作室？现在，街道社区的年轻人都把我当成了主心骨。”吴宝玉说，下一步她还打算牵头开设0—3岁婴幼儿家庭医生签约特色服务包，每年花不到100元钱，就能享受精细化的护理服务。

“除小部分被提拔为护士长，或从事医院管理工作，大部分高年资护士都从临床一线转入病案室、收费室等部门，这在一定程度上造成了人力资源浪费。”安徽省卫计委主任于德志认为，高年资护士下沉社区，不但发挥了大作用，也破解了她们职业发展上的天花板，给了她们更大的干事舞台。

派到社区工作的高年资护士，通常还会挂任社区卫生服务中心的副主任或主任助理。作为派驻社区的“技术联络官”，她们要推动大医院和社区建立更紧密的联系。

一大早，合肥市三孝口社区老人韩进（化名）突然口角歪斜，一侧肢体无力。高年资护士任海燕第一时间判断老人是脑卒中病情发作，紧急联系自己所在的安徽省立医院神经内科，当天就安排了住院治疗。原来，单位为下派社区的高年资护士开通了绿色转诊通道，遇有急重高危病人，医院一有床位，就能立马办理转诊手续。

如何做好大医院与基层的联络官？任海燕总结了三点：能在社区诊治的，尽其所能护理好；不明白如何挂号预约或儿科等个别科室挂不上号的，要尽力帮忙联系协调；病情复杂解决不了的，要做好向大医院的转诊服务。

下一步，培训考核后给予有限处方权

如何把人才留在基层社区？于德志表示，要全力保障待遇。

“到社区工作不是走过场。很多社区里，一个高年资护士要当全科医生用，要服务好几万人，工作内容、压力都成倍增加。”于德志说，试点要求高年资护士下派工作时间不少于两年，其间的绩效工资考核由社区认定，但总的来讲，工资收入不能低于在原医院的收入。

怎么保证高年资护士能够胜任工作？谢瑞瑾表示，选人派人不是随意“拉郎配”。“医院首先会选择临床经验丰富的护士下派，同时会根据社区实际需求选派合适人员，还会对拟到社区工作的高年资护士开展培训，让她们熟悉社区卫生工作的特点及要求。”谢瑞瑾说，“考虑到社区的实际工作特点，我们重点以三类人（老年人、孕产妇、婴幼儿）及四类病（高血压、糖尿病、脑卒中、精神病）的为诊疗重点，选派相关科室的高年资护士，到社区开展服务。”

下一步，高年资护士到社区后，还将经过系统培训、考核；通过专业考核后，将被认证为高年资执业护师，拿到处方权。于德志表示，相关政策文件已经下发，省卫计委将会同省护理协会一道组织开展高血压、糖尿病、抑郁症管理等系列教育培训，邀请专家授课。

同时，为降低医疗风险，谢瑞瑾强调了处方权的有限性：要限定在规定时间、规定地点，多在社区服务中心的工作时间开具处方；限于高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病的健康管理。此外，“考虑到护士们的执业经历存在差异，处方权也要有所区别地授予。”谢瑞瑾说。

“拥有有限处方权或独立处方权的高级执业护师，参与慢性病的管理与基层医疗服务，这在一些国家已有几十年的历史。这对减轻大医院压力、打破医疗资源不平衡、推进‘医养结合’养老模式发挥了重要作用。”于德志表示。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 13 版）