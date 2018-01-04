受访专家：清华大学玉泉医院性医学科教授 马晓年

性生活是一件美好的事。如果躺在床上，对身边的爱人没什么感觉，完全提不起“性趣”，就可能影响夫妻感情，甚至引发家庭矛盾。夫妻之间性欲下降，不代表两人没了感情，很可能是生活中一些不良习惯偷走了你们的亲密欲望。

清华大学玉泉医院性医学科教授马晓年告诉《生命时报》记者，生活中几大不良习惯会导致性欲减退，夫妻们应查找消除。

大吃大喝。很多人喜欢吃垃圾食品，摄入大量的精制碳水化合物，包括糖、饱和脂肪及反式脂肪，这会减缓人体内的血液流动，影响性爱表现。马晓年说：“大吃大喝可能引起高血脂、脑血栓、脂肪肝、肥胖等一系列问题，这些都会影响性功能。”垃圾食品中通常还含有过量的盐，易导致血压增高，进而降低性欲。日常生活中，尤其是在性生活前，建议少吃垃圾食品，多吃水果、蔬菜和植物蛋白，比如，豆类、坚果等。

腰围增加。腰围增加会改变体内激素水平，对男女性欲都会产生负面影响。马晓年说：“肥胖会影响内分泌，女性肥胖以后可能出现闭经、卵巢功能早衰、心血管疾病等，男性肥胖则会造成雄激素水平下降，进而降低性欲。”新英格兰研究学院的一项研究表明，腰围超过100厘米的男性睾丸激素水平低，更容易出现勃起功能障碍。腹部脂肪堆积，会造成血管拥堵，影响生殖器官部位的供血。肥胖的人身体负荷重，性生活也会大受影响。马晓年建议，把体重控制在正常范围，既有利于健康，还有助于改善性爱表现。

睡眠不足。美国芝加哥大学研究认为，熬夜让很多年轻人变得“性早衰”。男性睡得太晚，影响阴茎勃起功能；女性熬夜让皮肤变差，影响自信。睡眠充足的人常有更多、更好的性行为。马晓年解释说，睡眠不好，体力就会差，自然影响性爱中的表现。建议劳累的人可改成早晨性爱，体力更好。周末下午补个觉，也有助于改善性爱表现。

压力过大。身体承受超负荷压力时，会引起血管收缩，供血不足，影响植物神经功能，压抑做爱的欲望。抽时间在公园散散步、周末上一节瑜伽课或看一部喜剧片，都是减压的好方法。

缺乏自信。美国得克萨斯大学研究发现，不自信会影响性功能，女性的身体自信程度越低，性唤起越困难。分心会阻碍心理和生理的性唤起，导致性反应减弱、性欲降低等。马晓年建议，要掌握科学的知识，树立对身体的自信，端正态度。女性不应过度追求瘦，健康才是美的。经常与那些让你感觉良好的人在一起，有助于增强自信，提高性爱表现。

跳过前戏。性爱中，很多男性喜欢跳过前戏，直奔主题。这表明男性对女性缺乏关爱，不了解对方的心理和生理特点。跳过前戏使性爱中缺乏润滑，会造成女性疼痛，不仅影响性爱质量，还可能让女性变得越来越冷淡。尝试亲吻她的鼻尖、双眼和额头；抚摸她的双腿或丰满的臀部等，都会让她更好进入状态。

抽烟喝酒。吸烟危害健康，对性欲同样有负面影响。烟中所含的有害物质会令血管硬化，阻碍血流，使阴茎疲软，影响正常行房。饮酒也会对性生活产生影响，过量饮酒会影响身体平衡协调能力，皮肤敏感度也会大大下降。长期过量饮酒伤心、伤肝，扰乱血液流动，降低性爱表现。

缺乏沟通。缺乏沟通是影响性欲的一大因素，唠叨、攻击性的语言更是性欲杀手。每天抽出一定时间和伴侣交流，保持思想同步。还可通过肢体语言表达感情，走路时牵着手，给对方一个拥抱或一个吻。

例行公事。把性生活当成例行公事，性爱应有的激情和快乐就会渐渐消失。马晓年认为，两个人对生活，包括对性生活，应该一直保持积极的态度，不断探索其中的乐趣，日子才会有奔头，生活才会有滋味。性生活中，不断学习新技巧，就彼此的性爱偏好进行沟通，揭开对方的性困惑，性福就会不期而至。（记者 田 飞）