吵架后，别拿同房当条件

案例：李先生和太太最近大“干”了一场，电视机不幸“粉身碎骨”。最后，两口子一个面红耳赤，一个面无表情，“上诉”到咨询室。60多岁的老夫老妻，什么事让他们大动干戈？

太太说：他妈大寿，我做菜洗碗，累得要死也没人帮，他妈他姐还说菜不好吃，“别人说我不好，他也不帮我。”

先生说：这事都过去3个月了，可她一直拿此说事，不和我同房。

不管多大年纪，会有一些人吵架后用拒绝房事来表示对抗与不满。常拿性爱当条件，不仅会把婚姻变成交易，还会让丈夫对妻子失去性趣，对婚姻有“百害”而无一利。这里面丈夫也要承担一半责任：没有被老公滋润的女人，再温柔也可能被磨成“母老虎”。

性是生理需要，更是安慰、支持和温暖。面对妻子拿性爱当条件时，丈夫反而要做到更多。第一，要问自己五个方面的问题。

1.我无礼了吗？夫妻也要讲礼。礼是尊重、忍让，不说让对方难堪的话。想想你对伴侣讲了多少恶语和多少好话。

2.我帮过妻子吗？老婆困难、受气、劳累时，你帮她解过围、解过困、做过什么事吗？

3.我满足老婆的情欲了吗？老婆心情不好时，你有问问“怎么了”，“我能做些什么”吗？你关心过她吗？老婆是先有情欲后有性欲的人，你不关心她，她就没有性欲。

4.我满足老婆的性欲了吗？老婆需要房事时，你能捕捉到暗号吗，你知道怎样让她感到性满足吗？

5.我知道老婆的需要吗？老婆需要和老公亲密，但有时很奇怪，当你靠近她时她推开你，你远离她，她又抱怨你。老公如果很小气，心想你推开我一两次，我就借此远离，乐得逍遥，不再过问。你是这样的吗？问过这5个问题，有助于让男人们平静下来。

第二，向妻子道歉。凶巴巴的老婆，一个人时，可能是泪流满面的女人。每一个不开心但不离婚的女人不是离不开孩子，而是离不开丈夫，拒绝房事也许是她能想到的唯一有震慑力的方法。所以，对于男人来说，该道歉就道歉，不要认为时间过去了，事情就过去了。

第三，就“性爱当条件”深入交流。坦白表达你对此事的想法，而且要约法三章：不许批评贬低、发脾气和离开。

第四，有冲突帮老婆。帮老婆还是帮老妈？聪明男人都会选择帮老婆。其实，帮老婆就是帮老妈。让老婆知道你把她当妻子，不管是在小家里，还是原生家庭里，她都是有位置的人，一家人会因此和和睦睦。聪明的老妈也会尊重儿子的选择，因为她是天底下最想让你幸福的人。▲