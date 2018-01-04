测血糖能用第一滴血吗

□火箭军总医院内分泌科主任 李全民

老刘最近查出了2型糖尿病。医生让他坚持自测血糖，他就向认识的几位糖友取经，结果每个人的说法都不一样。有人说测血糖时扎出来的第一滴血测不准，需要丢弃，用第二滴血来测，有人却说没有这回事。究竟哪种说法正确呢？测血糖需要注意些什么？

1.自测血糖第一滴血可以用。

自测血糖应使用洗手后或75％的酒精消毒待干后的第一滴血。不洗手的情况下应避免接触含糖物质或受压力，并且使用第二滴血。

2.第一滴血和第二滴血测出数值为何有区别？

中国医科大学附属第一医院曾做过一项研究，血糖处于10～20mmol/L时，第一滴血和第二滴血与静脉血糖值无明显差别。而当血糖值较低和较高时，结果会出现偏差。在血糖值不太高的情况下（<10mmol/L），第一滴血测定值更为接近实际血糖值。在血糖值过高时(>20mmol/L)，第二滴血测定值更为可信。

3.两次血糖数值为何不一样？

在临床上遇见过这样的患者，护士测过血糖了，还要用自己的血糖仪测一下，或者是两只手都测，结果数值不一致，要么怀疑血糖仪不准，要么担心自己的病情。我们知道，测量本身存在一定的误差，而且血糖仪种类五花八门，但是每个血糖仪都有自己的误差范围，应以所使用血糖仪为准。血糖监测不仅受血糖仪影响，试纸贮存是否良好，有无受潮，是否在有效期内也是影响测量结果的重要因素。

4.测血糖时扎针后未出血，可以局部挤压吗？

不可以。有的患者扎针后未出血，或血出得太少，不想再扎第二针，就在局部使劲挤压，结果发现测出的血糖反而比以前低。这是因为挤出的不仅是血液，还有组织液，组织液将血液稀释，测出的血糖就比平时低了，但这肯定是不准确的。

5.测血糖的正确方法是什么？

选择在指尖两侧皮肤较薄处采血。此处血管丰富，神经末梢分布较少，采血时不仅不痛且出血充分，不会因出血量的不足影响测定结果。采血前可先将手臂下垂10秒钟，使指尖充血；扎针后，轻轻推压手指两侧至指前端1/3处，让血慢慢溢出即可。