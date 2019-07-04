在公众的认知中，糖尿病的主要表现是血糖过高或尿糖阳性。因此，许多人一旦发现血糖、尿糖升高，就觉得自己患上了糖尿病。然而，除了1型、2型以及妊娠糖尿病外，临床上能导致血糖升高的原因多种多样。

1.其他内分泌疾病。甲亢、肢端肥大症、皮质醇增多症、胰岛α细胞瘤、嗜铬细胞瘤等均可导致升糖激素分泌增多，使血糖暂时性升高，出现“假性糖尿病”。某些恶性肿瘤患者还可能出现异位激素分泌，导致糖代谢紊乱。

2.消化系统疾病。当患者肝功能不全时，肝脏合成糖原功能有障碍，肝糖原储备能力下降，果糖和半乳糖利用失常，从而使其在血中的浓度过高，易出现餐后高血糖；胃切除术后的患者，小肠吸收葡萄糖过快，容易引起血糖暂时性升高；胰腺炎患者因为胰腺损伤可出现血糖升高，但当病情控制，部分患者血糖可恢复正常。

3.情绪波动、创伤、应激、药物因素。这些因素会导致人体处于应激状态，体内升糖激素分泌可能出现暂时性高峰用来应对不良刺激。当患者因疾病使用激素类、精神类等药物时，也可能导致升糖激素增加或干扰正常糖代谢，进而出现血糖升高。

4.测量方法、误差等。通过检测尿糖判断血糖升高，容易受到各种因素干扰。一般检测尿糖的硫酸铜试验是利用糖的还原性来显色。硫酸铜还原为一氧化铜时，有黄、橘黄或砖红色沉淀。但尿中有不少具有还原性的物质，如尿酸、葡萄糖醛酸等，或随尿排泄的药物。当这些物质在尿中浓度升高时，会使尿糖定性试验出现假阳性，这便是假性糖尿。测定手指血糖时消毒剂使用方法不当、采血流程不当、试纸条失效等都可能影响结果。进行糖耐量实验前，有些患者空腹时间不够长（应至少空腹8小时），或检查前3天内饮食没有注意控制都可能干扰结果准确性。

无论糖尿病是真是假，短期轻微血糖升高通常不会带来严重后果，应查明血糖升高原因，及时去除相关诱因，再做诊断。在血糖升高期间，首先需注意严格按糖尿病饮食要求；其次必须密切监测血糖，如果在调整饮食的情况下血糖依然过高，还是需要经过肝、肾功能检查后酌情给予降糖药治疗，避免血糖过高损伤身体。如果能够去除诱因，大部分“假性糖尿病”者的血糖异常能自行恢复。