北京中医药大学岁末一口气办了三件事

人民网北京1月3日电 （记者王君平）2017年岁末的最后一个工作日，北京中医药大学一口气办了三件事：成立国家中医体质与治未病研究院，颁发首届“北京中医药大学岐黄奖”，聘任中医临床特聘专家。

北京中医药大学校长徐安龙说，由王琦教授创立的中医体质学科始终站在学术前沿，把握时代发展方向，对接国家需求，无论是在理论构建、教育研究、科学研究、人才培养、学科建设，还是在成果转化用于中医治未病、中医药健康促进等方面都作出了卓越贡献。“健康中国”需要中医药的参与，北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院的建立策应了国家健康服务的需求，其成立标志着我校科研平台建设迈上新台阶，对引领行业发展、推进中医治未病健康医学走向国际具有重要战略意义。

北京市中医管理局局长屠志涛宣布在北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院成立“北京市中医药治未病指导中心”。屠志涛局长通过几个小故事，提出体质辨识治未病在给市民传播中医知识、国家公共卫生项目、中医药国际传播方面发挥的重要作用。屠志涛说，今年北京市政府对治未病作出了部署，在全市开展中医药治未病健康促进工程。希望研究院进一步发挥作用，实现中医药文化“创造性转化，创新性发展”，预祝研究院取得成功，希望指导中心发挥更大作用。

陈凯先院士、程京院士为“北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院”揭牌。屠志涛局长、王琦教授为“北京市中医药治未病指导中心”揭牌。校党委书记谷晓红宣读了北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院第一届学术委员会名单，校长徐安龙为北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院学术委员会委员颁发聘书。

北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院院长、国医大师王琦教授提出，中医体质治未病研究要实践“三个必须”即：必须对接生命科学前沿；必须与现代科学技术相结合；必须以人为本，以绿色、健康、智能为引领。研究院要实行“五个整合”，即：整合校内外资源，整合多学科资源，整合多部门的行政资源，整合社会与企业资源，整合海内外资源，为中医体质与治未病传承搭建高品质的交流合作平台。要形成“八位一体”，即构建人才、学科、科研、产业、信息、服务、文化、国际“多维联动”。做到“七个产出”，即出指南，出标准，出方案，出共识，出成果，出人才，出双一流学科。实现"三个对话"，即“历史与现实的对话”、“传统与现代的对话”、“中国与国际对话”。

大会还宣布成立了“健康中国——全国中医体质与治未病协作创新联盟”。清华大学生物芯片北京国家工程研究中心程京院士、中国中医科学院张伯礼院士、第四军医大学樊代明院士、北京协和医院郎景和院士、剑桥大学樊台平教授、芝加哥大学袁钧苏教授、香港大学劳力行教授、西北大学郑晓晖教授、澳门大学王一涛教授分别作了“健康管理哑铃模式初探”、“自信与自觉，传承发展中医药”、“医学的系统论和整合观”、“医学与文学”、“中医药一带一路：前沿与进展”、“美国的互补与整合医学，以及中草药和肠道菌群的相互作用研究”、“循证医学对中医针灸发展的影响”、“浅谈中医药现代化背景下的‘良关系’与‘合策略’”、“中华医药：创新驱动发展的思考与探索”学术报告。

首届“北京中医药大学岐黄奖”授予广州中医药大学邓铁涛教授和中国中医科学院屠呦呦研究员，以表彰他们为发展中医药事业、造福人类健康作出的巨大贡献。

据悉，“北京中医药岐黄奖”是根据《北京中医药大学章程》设立的，是学校荣誉奖励体系的最高荣誉奖，主要颁发给国内外为人类健康事业、文明进步作出卓越贡献者。每2年评选一次，每次至多评选2名，其中，中医类至多1名，中药类至多1名。奖金由北京中医药大学教育发展基金会提供，每人100万元人民币。

北京中医药大学聘任中医临床特聘专家，旨在为搭建“汇聚天下名医”平台，广揽海内外中医药英才，以开放的意识，宽广的胸怀，在人才选拔和队伍建设制度上开辟的新途径。学校将为每位受聘专家建立北京中医药大学名医工作室，并配备专项建设经费。

临床特聘专家分为讲座专家、临床专长类及学科带头人三个类型，其中讲座专家的工作重点为开办选修课或系列讲座，参与学校的医疗工作。临床专长类的工作重点为临床实践工作，并不定期举办讲座。学科带头人的工作重点为促进学科建设，开办选修课或系列讲座，参与学校的医疗工作。

北京中医药大学第一批中医临床特聘专家聘任名单如下：

马军光（河北）王永洲（法国） 王道坤（甘肃）王耀光（天津）

田合禄（北京）左常波（广东）刘方柏（四川）刘艳骄（北京）

齐向华（山东）许跃远（安徽）寿小云（北京）李方洁（北京）

李今庸（湖北）何志勇（安徽）张奇文（山东）卓同年（加拿大）

金观源（美国） 赵红军（陕西）郝耀东（美国）徐 书（江苏）

郭廷英（山西）贾竑晓（北京）郭松鹏（瑞士）阎喜换（北京）

韩振山（河南） 董宜华（北京） 薄智云（北京） 魏 玮（北京）

北京中医药大学第二批中医临床特聘专家聘任名单如下：

马春晖（北京）马新童（北京）王立新（吉林）王雷（北京）

支楠（北京）田力（瑞士）田海河（美国）石应轩（北京）

龙赛刚（江西）冯利（北京）汇海（北京）孙长岗（山东）

齐永（北京）刘正华（美国）刘红梅（北京）刘合群（北京）

刘汶（北京）刘志华（新疆）刘松林（新疆）关庆维（北京）

朱勉生（法国）李平（安徽）李致重（北京）杨宏志（广东）

吴汉卿（北京）吴更伟（日本）肖德华（北京）辛杰（北京）

张东（北京）张金波（山东）张润杰（北京）张培彤（北京）

陈有明（北京）陈春信（西班牙）罗愚（湖北）郑伟达（北京）

赵宇翔（瑞士）赵软金（美国）祝勇（北京）祝肇刚（北京）

段汝钦（内蒙古）秦国政（云南）郭义（天津）席庸（陕西）

黄力（北京）崔述生（北京）康守义（山西）符仲华（江苏）

董草原（广东）薛钜夫（北京）