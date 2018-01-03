不少糖友都“谈糖色变”，其实没必要。有些时候，吃糖是十分有益的。首先需要明确这里所说“糖”的概念。“糖”分为单糖、双糖和多糖。单糖包括果糖、葡萄糖等，是人体能直接吸收利用的糖类，可以迅速升高血糖；双糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖等；多糖则是指米饭、馒头、面条等所含的淀粉。多糖类的淀粉需要在淀粉酶的作用下，才能被分解为以葡萄糖为主的单糖，消化吸收较慢，食用后升血糖作用也较单糖为缓。以下几种情况，糖友吃点单糖类是大有好处的。

1. 低血糖。高血糖有害，低血糖更危险，特别是老年人和有心血管疾病的糖友。长期胰岛素治疗及血糖控制过于严格的糖友容易出现低血糖。最好的应对方法就是立即喝糖水或吃糖块。因此，糖友随身带些糖块是非常必要的。需要强调的是，服用α-糖苷酶抑制剂类药物的糖友，低血糖时必须喝糖水。

2. 运动时。糖友若进行强度较大的运动，为预防低血糖的出现，在运动前或运动中适量吃点糖很有帮助，也可选择果汁等含糖饮料，以满足能量供应。

3. 呕吐或腹泻时。年老或病史较长的糖友多伴有糖尿病胃肠道神经病变，易出现消化功能紊乱，导致腹泻或呕吐。这种情况下，给糖友饮用一定量的糖盐水，不仅能补充热量、避免低血糖、防止脱水和电解质紊乱，还能减轻胃肠负担、保护肠道。当然，出现腹泻一定要找准病因，对症下药，必要时及时就诊。（北京大学首钢医院内分泌科副主任医师 龚雄辉）