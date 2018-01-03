突然嗜睡、说不清话多是中风

受访专家： 东南大学附属中大医院神经内科主任医师 周 红

不久前，台湾著名诗人、《乡愁》作者余光中先生因急性脑卒中（俗称“中风”）并发心肺衰竭，在台湾逝世，享寿90岁，一代文学巨擘就此殒落。据媒体报道，余老入院前，曾在家出现嗜睡、说话不清等状况。东南大学附属中大医院神经内科主任医师周红表示，余老的这些表现是中风的典型前兆。

中风是中老年人常见的脑血管疾病，危害很大，可在短短数分钟内让人走不了路、说不了话，甚至大小便都不能控制，丧失生活尊严。遗憾的是，很多病人都因为不了解其早期表现，错过了最佳防治机会。周红提醒，如果突然出现面部口舌歪斜、肢体麻木无力、嗜睡、言语不清、严重眩晕等症状，那就很可能是中风了。数据统计表明，一半以上患者在发病前都有嗜睡症状。出现上述先兆，应立即拨打120就医，警惕脑血管意外。

周红说，近年来收治过最年轻的中风病人才20多岁。年轻人群突发中风与不良生活方式关系很大，如吸烟、熬夜、不规范用药等。得过一次中风后，若不注意预防，再发生中风的可能性很大，这种“二进宫”更加危险。“曾经收治了一个年轻小伙子，两个月内就在同一部位发生两次梗死。若再不重视治疗，重则出现严重的梗死，危及生命，轻则可能发生中风后抑郁、血管性痴呆等，严重影响生活质量。”

突发脑中风，需要把握“黄金3小时”。在此最佳救治时间内迅速抢救脑组织，可避免坏死，及时恢复血流。发病4.5小时内的静脉溶栓治疗和6~8小时内的介入取栓治疗，是目前治疗急性缺血性卒中的有效方法。如果病人能早在发病3小时内接受溶栓治疗，半数以上会康复或部分康复。越早到医院、越早进行脑血管开通，效果就越好。不少病人出现四肢发麻无力、面部麻木、口角歪斜、言语不请、视力模糊等中风症状时，休息片刻便会自行好转，因而没有引起足够重视，未能及时就医，错过了治疗的最佳时机，这样的现象亟需改变。

据介绍，该院神经内科联合介入与血管外科、医学影像科等多个学科建立了江苏省卒中急救中心。这样的卒中急救中心在全国多家三甲医院都已建立。开通的绿色通道，可使病人从就医到获得静脉溶栓治疗的过程缩短至25分钟。病人经绿色通道入院5分钟内，医生就会询问其发病时间并作病情评估，同时做血液检查、进行影像学评估。当确认发病小于4.5小时且没有禁忌证时，即可静脉溶栓治疗。发病大于4.5小时或有明显大血管闭塞的病人，会由脑血管介入组专家进行血管内治疗，必要时还有神经外科医生进行动脉搭桥手术治疗。“就我中心近期接诊的病人数据来看，把握好4.5小时的时间窗会有很高的治愈希望。”（记者 崔玉艳）