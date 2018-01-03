查血脂七项注意：前3天要忌酒 采血前需静坐

血脂是血液中胆固醇、甘油三酯和类脂的总称。在多数医院提供的化验单中，血脂检验项目主要包括总胆固醇和甘油三酯两组指标，其中总胆固醇又被分为高密度脂蛋白胆固醇（即好胆固醇）和低密度脂蛋白胆固醇（即坏胆固醇）。血脂检测会受到多种因素影响，提前做好以下准备，可以保证检查结果更加可靠。

1. 采血前应保持平时的饮食习惯。既不能为了结果“好看”而刻意节食或吃素，也不宜大鱼大肉，否则容易影响医生对平时血脂水平的判断。

2. 采血前3天内不宜大量饮酒。大量饮酒可抑制脂蛋白酯酶活性，使肝脏合成坏胆固醇增多，血中坏胆固醇清除速度减慢，甘油三酯水平升高，影响检测结果。

3. 采血前24小时内不宜进行剧烈运动。短跑、打球、跳高等运动均应避免。运动量过大、过强，会导致血中的脂肪酶活性增加，血脂相应降低，影响检测的真实水平。

4. 采血前须空腹。血脂尤其是甘油三酯，容易受食物中脂肪含量的影响而升高，因此建议抽血前12小时内不要吃任何食物（包括正餐和各种零食）。采血前一晚可以少量饮水（一般不超过500毫升），但当日晨起不宜大量饮水（服药时可少量喝水）。

5. 采血前一晚正常服用降脂药，当天早上无需停用其他日常治疗药物，但应告知医生所用药物的种类与剂量。

6. 采血前至少静坐休息5分钟，不要在等待化验时四处走动或赶去做其他检查，采血时一般取坐位。研究表明，人如果躺下，5分钟后胆固醇就开始下降，20分钟后可降低10%~15%；如站立20分钟，胆固醇可降低6%~10%。故一般要求检查者在验血前静坐5~10分钟，且每次抽血姿势应保持一致，这样对化验结果影响最小。

7. 有创伤、感染时不建议测定血脂。血脂水平可随一些生理及病理状态变化，如创伤、急性感染、发热、心肌梗死等，尤其是急性感染期，血脂会明显异常。因此，应在无急性病、感染、外伤、手术，身体状态比较稳定的情况下进行化验。（上海交通大学医学院附属第九人民医院心内科副主任医师 殷兆芳 薛 超）