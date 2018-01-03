中医专家提供流感“防治宝典”

广东省第二中医院急诊科副主任中医师黄汉超博士介绍，从临床病例分析，这次流感主要表现为受寒后骤然起病，恶寒、骨关节酸痛尤其是背部、大腿肌肉酸痛，干咳、咽痛、声音沙哑、喷嚏、鼻塞、流清涕、乏力，部分病人还有上腹痛、恶心、大便稀烂等表现，查血常规大都表现为白细胞及C反应蛋白正常，查体提示咽峡-上颚充血明显，从西医角度来看，这些都是典型的流感症状。从中医角度来看，今年流感属于太阳、太阴合病的情况，而兼夹的病邪以湿邪为主。由于湿邪遏伏，因此病程容易缠绵；由于容易发热，因此病情容易骤变。“有的人说昨天已经好了一点，但今天却又出现发热，并且热势比之前还高，就是这个原因。”黄汉超博士指出，在治疗上除了注意保暖、多喝温开水、饮食清淡、少吃多餐、辨征服用中药外，可以根据经络走向疏导病邪，预防上要针对湿邪、寒邪这两个致病因素作出相应的措施。

黄汉超博士建议，感冒后可以在背部（足太阳膀胱经所过之处）和大腿内侧（足太阴脾经所过之处）、双上肢内侧（手阳明大肠经所过之处）刮痧（用专门的牛角刮痧板，蘸上艾叶、苍术烧的水，从颈椎脊柱旁开1.5寸处从上向下刮之腰骶部，然后再自大腿内侧刮至足踝部，再自拇指自下向上刮，刮完一处再到另外一处，手法由轻渐重，干则再醮，再刮，刮至皮肤变紫或出现斑块为度），有助于疏导病邪，并且有助于提高免疫力，缩短病程。

小儿感冒后可用中药进行泡浴，将荆芥30g，金银花30g，青蒿100g，栀子30g，新鲜柚子叶20g，烧水2000ml，兑至45℃左右的温水进行泡浴，每日1次，有助于降温。

“无论是预防还是感冒，都必须要注意做好背部和足部的保暖工作，有汗及时擦干净，这样才能预防寒邪入侵，病情才不至反复。另外,夫妻双方如其中一人患了流感，夜间睡觉时建议背靠背睡，一来可以防止互相传染，二来中医认为背为阳，背部为阳气升发的位置，背靠背睡有助于产热散寒。”

广东省中医院儿科倪晓良医生为感冒患儿提供了两条对症食疗方：

1.姜汤苏叶汁

组成：生姜6g，苏叶5g，红糖适量。

用法用量：生姜洗净，切片，与苏叶同放入锅中，加清水300ml，煎煮20分钟，去渣取汁，加入红糖适量，待糖溶化即成。分次温服。

功能主治：用于外感风寒型，发热恶风（寒），喷嚏鼻塞、流清涕，痰清稀。

2.金银花山楂汁

组成：金银花10g，山楂10g，蜂蜜15ml。

用法用量：金银花、山楂洗净，加清水500ml，煎煮20分钟，去渣取汁，待药汁转温后调入蜂蜜即可。分次凉服。

功能主治：用于外感风热型，发热恶风、怕热，鼻塞流浊涕，痰黄。

南方日报记者 严慧芳

通讯员 宋莉萍 李朝