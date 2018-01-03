好斗性格源自遗传 6岁后受环境影响

为什么有的人好斗，更容易卷入冲突，这种性格是天生还是后天形成的？加拿大蒙特利尔大学研究人员领衔的团队对555对双胞胎的行为进行了分析，结果表明6岁前的攻击行为大多与遗传因素相关，而6至12岁阶段攻击行为则主要是受环境影响。

该研究分析了魁北克地区223对同卵双胞胎和332对异卵双胞胎儿童，老师分别在他们6、7、9和10岁的时候测评并记录下他们的行为，以比较这些双胞胎孩子的主动和被动攻击行为。主动攻击指通过行为或言语压倒他人，获得控制权或占据优势，而被动攻击是指对预想的威胁进行反击的行为。

结果显示，影响孩子在6岁前出现攻击行为的主要是遗传因素，大部分孩子在之后的成长过程中攻击行为会减少，6至12岁间对他们行为变化产生影响的更多是环境因素。

研究人员认为，这表明了一个普遍存在的自我成熟过程，包括像做计划、做决定、控制力和集中注意力等认知功能的成熟。“我们经常忽略的一个事实是，攻击是小孩社会化过程的一个重要组成部分。人类对同类攻击性最高的时期出现在2至4岁，随着孩子长大，他们逐渐学会控制情绪，与他人沟通和处理冲突。他们学会了疏导自己的攻击冲动。”研究人员表示。

研究人员表示，可以继续研究与童年时期主动和被动攻击行为相关的特定社会因素。该研究还显示了对有需要的家庭提供帮助和在学校进行干预的重要性，有助于相关心理疾病的临床治疗和预防。

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好强好斗者出现心脏问题几率更高

此前，美国有研究发现，太有野心及过分渴求权力的人，以好胜好斗的方法登上更高地位，有更大机会出现心脏问题。

美国犹他大学对500名学生进行研究，并将性格以敌意为主的学生，比较性格以友善为主的学生。结果发现，透过好斗及好胜的方法寻求更高的社会地位，因更易出现心血管疾病，而有机会令他们的寿命减短。