心身疾病和性格相关吗？

本期节目：专家解析何为心身疾病

中医强调体质或者性格和疾病的关系，每一个人的行为模式、思维模式都不一样，但心身医学所涉及的疾病范围是非常宽广的，没有说特定的性格一定会得某样的疾病。

但中医认为恬淡虚无，心态平和，会对人的健康有促进作用。当人的情绪过度的时候，不管是过度的抑郁、过度的急躁、焦躁不安等，都会影响心理和身体健康。

心身医学科涉及到哪些疾病？

可能很多人听到心身医学都会有一些陌生，事实上，它涉及的科室是非常广泛的。

比如当一个人面临非常大的工作、生活压力时，会出现失眠、头痛等症状，这个阶段属于心身障碍，但这些压力不处理会对身体产生影响，这个时候可以寻求心身医学科室的帮助，采用中医调理、心理疏导等治疗。

有些人已经出现了心脏病、糖尿病、高血压、肿瘤等躯体疾病，而这些疾病也会带给患者一些压力。这种情况下，也可以寻求心身医学科医生的帮助，从心和身相互关联的角度给予患者治疗。

还有一些人身体常常出现各种不适，失眠疼痛、食欲下降等，去各个科室就诊，做各种检查，却没有发现任何阳性的体征或者能解释疾病的证据，这些不适的背后有可能和精神心理因素有关，也属于心身医学疾病。

诊断心身疾病，问诊很重要！

需要提醒的是，心身疾病的问诊非常重要！患者首次就诊时，医生要详细了解他的症状、发病过程、治疗过程。有些患者，要先排查器质性问题；另外，医生会根据一些量表，评估患者的睡眠、情绪、症状、心理状态，判断他表现出的症状和精神方面是否有关系。

然后根据患者的疾病程度，制定个体化的诊疗方案，包括单纯的中医治疗、中西医结合治疗或者整体治疗。

中医如何治疗心身疾病？

中医治疗遵从整体观、辨证施治的原则，针药合用。药物治疗包括中药和西药；针则代表中医的特色治疗，比如针灸、按摩等。

要特别强调心身同治，不仅给予药物的治疗，也为患者提供一些心理的治疗，对一些疑似病因的情况进行干预。

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专家简介

张捷，首都医科大学附属北京中医医院心身医学科主任，主任医师，硕士生导师。兼任中华医学会心身医学专业委员会常务委员、中华中医药学会心身医学专业委员会副主任委员、北京医学会心身专业委员会副主任委员。

擅长：针药并用、中西结合治疗焦虑症、抑郁症、失眠、更年期综合症及躯体疾病伴发的情绪障碍等。并从事心理治疗工作。

出诊时间：每周二、周四上午。