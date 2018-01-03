老中医的养生饮食法：多什么,去什么 需什么,添什么

今年80岁的罗永佳，作为广东省的名老中医、广州市中医院的前院长，每周二依然会回去出诊。采访他时，才知罗老有自己一套不一样的调理养生饮食法。他根据中医食疗和现代营养学的理解，提出“缺什么，补什么”“多什么，去什么”“需什么，添什么”的饮食观点。

罗老饮食上主张“全面、均衡、适量”。他解释说，“全面、均衡”饮食，就是说从各种食物中全面摄取人体所需的一切营养素，同时各营养素之间维持生理上的均衡。营养素摄取失衡，与高脂、高糖、贫血或低钙症等疾病的发生关系密切。所以，罗老并不特别戒口，也不挑食、偏食。

他如何做到“多什么，去什么”“需什么，添什么”呢？比如因饮食不节，好食肥腻，会引起高血压、糖尿病等，针对降脂、降糖、降压为目的，就要少糖、少盐、少脂肪成为食物选择之训条；为减少疾病提高营养，他根据植物化学素中抗氧化的特性，会选择富含类黄酮类、胡萝卜素的食物，如大豆、胡萝卜、西红柿、西蓝花、葡萄、苹果等。

在食物选择上，还要适应四季之变化而有所不同，如春季：少酸增甘、清补养肝；夏季：清热消暑、健脾利湿；秋季：清热润燥、滋阴润肺；冬季：保阳潜阴滋养五脏等。食物的选择还有“因异制宜”的区别，因为人在不同的季节、时间、所处的地区对食物的接受、吸收、反应会有所不同，如夏天宜去湿，秋天宜清润；北方气候多寒燥，可多食湿补；南方温暖而潮湿，宜清热去湿。

除了“不时不食”外，罗老在食物的烹饪方法上也有要求，他更多用蒸、炖、焖、煮、快炒，以保持食物的风味和营养，少用炸、熏烧、烤的制法，“用油多且维生素被破坏，又易产生致癌物质，少食为佳。”他说。

当了50多年中医，罗老从未服过人参、北芪等补药及保健品。除了“垃圾食品”慎食外，罗老说自己什么都吃，但重点在于“适量”。中医有“生病起于过用”和“量腹”之说。大饥大饱、过寒过热、嗜食肥厚，均为“过用”；“量腹”是说食量要有限度，七八分饱即可，特别是老年人，不要因为怕浪费而强撑肚子，导致营养过剩。