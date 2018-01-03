多种流感病毒齐流行 首儿所专家：注意防范交叉感染

由于天气干燥、气温较低，冬季历来是北京地区流感高发季。但很多家长感觉今年孩子患流感比往年严重，儿科就诊患儿“爆棚”，急诊也出现了长时间候诊情况。据首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）党委书记刘中勋介绍，冬季是呼吸道疾病的高发季节，尤其是每年11月至次年1月，门诊患者就诊集中，呼吸内科、感染科、内科综合等主要门诊患儿增加明显。

首儿所所长罗毅表示，流感高发季，孩子在下午到晚上尤其容易发烧，夜间门急诊经常排长队。“如果孩子夜间发烧，可以先观察情况，如果不紧急，可等到白天前来就诊，不一定要转去急诊。白天医生多，就医压力比晚上小。”罗毅建议。

今冬流感病毒复杂 注意防范交叉感染

据北京市疾病预防控制中心监测结果显示，近期流感活动度呈现上升趋势，并出现乙型流感病毒、甲型H3N2亚型流感病毒和甲型H1N1流感病毒共同流行的情况。尤其是2017年12月份以来，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，大部分出现在小学一、二年级和幼儿园。

“今年多种流感亚型共同流行，即使接种了流感疫苗也很难全面防护。”首儿所呼吸内科主任曹玲介绍，今年除了流感病毒流行多样外，呼吸道合胞病毒感染、支原体感染、诺如病毒感染的患儿也很多，容易出现多种病毒同时感染、反复感染的情况，导致今冬患儿数量增多，病情较重。

曹玲提示，有不少患儿在医院就诊时出现了交叉感染，家长发现孩子发烧，如果病情不是很重，可以先在家观察，并用清热解毒的药物降温，不必急于到医院。

“发现孩子发烧可以先密切观察，如果精神状态较好，吃饭、玩耍正常，就可以不必着急去医院；如果精神状况较差，不吃东西，甚至出现呼吸困难，就要抓紧就医。”曹玲提醒家长，发烧本身是种身体的防御机制，有助于对抗病毒，发烧后不应该立刻用退烧药降温，退烧药只能起到缓解症状的作用，对治疗病原菌没什么帮助，同时，3个月以内的患儿不能随意吃退烧药。

罗毅表示，医院允许一名家长陪护住院患儿，但仍经常出现多人陪护的情况。罗毅提示，多人陪护没有必要，尤其在当下流感高发季节，过多人员共处一室会增加孩子交叉感染烦的可能性，大人也容易感染患病。

应对就诊高峰 增加号源开设“爱心门诊”

据介绍，2017年11月1日至12月26日，首儿所门急诊人次为37.7万，与2017年9月1日至10月26日相比，增长23%，其中急诊增加53%，呼吸内科门诊增长了25%，感染科门诊增加了103%，内科综合门诊增加43%。

据了解，为应对就诊高峰，首儿所在各科号源上浮10%的基础上，增加出诊医师数量。根据门诊量波动情况，每天下午加派1—2名内科系统医师出诊，安排内科住院总医师支援小夜班门诊。自2017年12月25日开始，开展为期一个月的“党员干部爱心门诊”，党员医生佩戴党徽出诊，时间为每天下午5点—7点，患者可按正常就诊流程挂号，有效缓解了内科、外科、耳鼻喉科的小夜班门诊以及急诊的压力。

“儿科本身长期处于超负荷状态，在流感高峰期给孩子看病压力更大，就要动员所有力量，采取非常规的应对措施，这虽然无法作为长效机制，但也是加快看病速度，守护孩子健康的应急措施。”刘中勋说。（王坤朔）