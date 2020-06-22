北京医疗机构多措并举加强医院感染管理 防止交叉感染

人民网北京6月22日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第129场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。国家卫生健康委专家组专家、首都医科大学附属北京佑安医院主任医师李素英介绍了北京市疫情期间医院感染防控工作的有关情况。

李素英表示，医院感染管理与医疗质量、医疗安全密切相关，尤其是当医院感染爆发的时候，可以直接影响病人和医护人员的健康和生命安全。一旦发生医院感染，不仅抗疫的有生力量被削减，更会引起更大的社会恐慌，影响抗疫效果。严重的会导致整个医院封闭隔离。此次新冠肺炎发生以来，医疗机构始终把疫情防控、防止医院感染作为各项工作中的重中之重，要求抓紧、抓细、抓落实。为医护人员和来院就医人员提供安全的就医环境，竭尽全力保护医护人员不受感染，保护病人之间不出现交叉感染。

为了实现上述目标，李素英介绍，医疗机构已经采取了许多举措，一方面，医院采用多种形式、广泛开展疾病的预防宣传，另一方面，进医院需要佩戴口罩，主动报告近期行程，排队取药、候诊，都要保持隔离距离。对可能出现的新冠肺炎病例，严格实施就诊前筛查。包括进医院大门测体温，扫健康码，如实登记病人和陪护者的基本信息等，并仔细询问流行病学史。