瑞华心康将梅奥心脏康复体系落地中国

人民网北京1月2日电 近日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。其间，瑞华心康（北京）医院管理有限公司承办的主题为“心脏康复”平行论坛举行。

图为心脏康复·圆桌论坛

本次论坛见证了瑞华心康医疗与美国梅奥医疗集团在华合资公司－惠每医疗集团的合作签约及开启仪式。

北京市朝阳区卫生与计划生育委员会党委副书记陈开红表示，朝阳区在全市率先构建了覆盖全区的新型医疗卫生服务体系——朝阳医疗联合体，并率先在全国建立专科医联体，形成优质医疗资源与基层网底一体化建设。对于现阶段的大型医疗机构来讲，临床治疗依旧是重点，欢迎专科民营医疗机构加入，以心脏康复为慢病管理精细化的延伸，起到体制外补充体制内的建设。同时与大型医疗机构及社区卫生服务中心紧密合作，能为患者即提供良好的术后治疗效果，术后康复效果，还有长期可持续的慢病管理。

图为北京市朝阳区卫生与计划生育委员会党委副书记陈开红

首都医科大学附属北京安贞医院副院长孔晴宇作为大型医疗机构的代表表示，目前大型医疗机构如安贞医院，心脏年手术量上万例，医院自身拥有的医生很难再有精力去管理如此庞大的术后患者，而专科民营医疗机构的加入，通过专业的康复团队，对术后患者进行全面管理，可以使手术真正体现出它的效果和意义，让患者从生活品质上和此前有较大的改变。

图为首都医科大学附属北京安贞医院副院长孔晴宇

北京瑞华心脏康复中心院长张兰说，作为建设心脏康复三级医疗体系的民营机构，他们在心脏康复过程中更多的应该承担起承前启后的作用。心脏康复从简单的分期来讲分为一期、二期、三期，一期更多的是指在大医院住院期间病人的管理，二期则更多的是应该是在专业机构进行高技术含量、科学化的管理，病人形成了良好的康复习惯，接受了康复理念，转往社区进行终生的管理。在这个体系链中，二期的管理不可或缺。

图为北京瑞华心脏康复中心院长张兰

联想控股-君联资本医疗投资总监邢丞作为社会资本的代表，表示通过资本的助力，可以跟公立医院能够形成很好的搭配和互补。

图为瑞华心康医疗CEO陆继恩

最后，瑞华心康（北京）医院管理有限公司CEO陆继恩在会上分享了他选择心脏康复这一细分领域的原因。