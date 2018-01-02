三生（中国），以“测调保疗养”服务健康中国

2017年12月29日，以“新格局 新业态 新征程”为主题的第十届健康中国论坛在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办。三生（中国）冠名的健康中国论坛子项目——“三生杯”健康中国（2017年度）摄影大赛圆满落幕，万元大奖最终颁布！中国摄影家协会主席、人民日报摄影部主任李舸出席颁奖仪式，为大会致辞，并与三生（中国）董事长助理兼运营副总裁刘爱峰一起为获奖者颁奖。

“三生杯”健康中国摄影大赛圆满落幕

“三生杯”健康中国摄影大赛，记录健康中国历程

由人民日报社人民网、健康时报联合主办的“三生杯”健康中国摄影大赛历时一年，大赛旨在动员医院宣传工作者、医生、社会各界摄影专业人士、业余爱好者拿起相机，记录与见证健康中国的伟大进程，反映中国医改的巨大成就，呈现健康生活的方方面面。大赛自启动以来受到了各方关注，共收到来自全国各地普通民众、全国三甲医院医护人员、摄影宣传人员共2000多幅作品。

“透过每一位摄影家的作品，我们深刻感受到了国家对民众健康的重视，也看到了国家在提升民众健康方面取得的巨大进步。”三生（中国）董事长助理兼运营副总裁刘爱峰称，三生公司非常荣幸能够成为健康中国摄影大赛的荣誉合作伙伴，作为中国大健康产业的重要一份子，三生将一如既往地为健康中国作出自己应有的贡献。

中国摄影家协会主席、人民日报摄影部主任李舸与三生（中国）董事长助理兼运营副总裁刘爱峰为获奖者颁奖

“测调保疗养”，全生命周期健康管理助力健康中国

健康中国是国家制定的重大战略决策，也是涉及国计民生的一件大事。在“健康中国”成为国家战略，精准养生成为全球健康大势的背景下，作为一家深耕大健康产业十四年的健康企业，三生（中国）以成为“全球健康产业中国样本”为目标，致力于成为健康产业领域新思维、新模式、新技术、新文化的代表。三五期间，三生全面进行战略升级，从一家提供衣食住行的健康产品企业，升级为全生态健康产业集群，整合全球产业链相关资源，构建了一个涵盖“健康检测、科学调理、专属保障、精准医疗及养生养老”于一体的全生态链精准健康管理体系，提供一站式精准健康生活解决方案，满足人们全方位的健康需求。

在这个“测、调、保、疗、养”的商业闭环中，三生公司通过不断布局全球产业链、价值链，以及不断布局的全球产业链、价值链，以及不断与全球顶尖技术机构合作，为用户和伙伴提供完备的健康管理服务和品质生活服务。经销商伙伴在自身健康获得保障的同时，还能因此助推直销事业的发展。企业在如此推动下，势必会不断壮大，从而再向产业链反馈投入，形成良性循环。

三生（中国）董事长黄金宝表示，目前，三生希望在不断夯实“测”、“调”的基础上，不断丰富“保”的个性化配置，在五年内推进“疗”的落地，甚至“养”的规划。最终通过“测、调、保、疗、养”这套商业模式和三生与时俱进的态度、不断推进创新的行动，成为行业的引领者，成为全球健康产业“中国样本”。