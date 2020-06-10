中国消费者报社系列公益直播活动首站走进三生

2020年6月4日，以“凝聚你我力量 让消费更温暖”为主题的中国消费者报社大型公益视频直播系列行活动首站走进三生（中国），三生以东道主的身份，邀请全国消费者共同领略三生健康生态美景，感受三生企业文化精髓，倾听三生“生而不凡”的故事。

本次活动由中国消费者报社主办、直销企业保护消费者权益联盟支持，旨在携手企业共同为促进社会经济发展、提振消费信心、共建和谐消费发挥力量。首场直播通过“中国消费者报”官方快手号进行，截止直播结束，观看人数34.8万，点赞量超25万，同时在线人数达1.5万。

中国消费者报社首场公益直播走进三生

匠心打造 董事长带你逛最美园区

直播伊始，黄金宝董事长就带领着线上观看直播的网友们走进了三生园区开始了一场“云参观”。三生的园区被评为“浙江省工业旅游示范基地”，所有到过三生园区的人都会感叹这里看起来不像是一家工厂，而更像是一座园林。黄金宝董事长向大家介绍，三生园林景观的打造，和我们常见的公园不一样，和鼎盛于明清时期的江南园林也不一样，这是他拜访了许多知名园林后融合创造出来的，它融合了中华传统园林的精华和日式园林的风格，又结合了现代厂房的布局，才创造出三生健康产业园独树一帜的园林风格。

随着直播的镜头，大家可以看到在三生园区，现代厂房建筑、树、石、水，这些东西不是简单突兀地相加，而是通过精心设计而达成和谐统一。所以走在园区里，不会觉得古朴与现代、自然与工业之间有冲突。

同时，园林中一步一景，每个小角落拍出来都是独立的景致。大树、灌木、花草、青苔，不仅错落有致，而且一年四季不同植物呈现出不同的颜色层次，非常漂亮。

凡能长成参天大树的，都有相同特质：扎根、常青、向阳。多年来，黄金宝董事长将“大树哲学”的智慧融入企业经营之中，遵循大树商业哲学，三生致力要做树一样的企业。自2004年成立，至今发展16年，三生始终秉承着追求极致的“匠心”精神，围绕健康生活产业核心，构建起一个健康生活产业集群，在大健康产业里从树木到森林，自成生态。

强强联手 讲述产品背后的故事

优质的产品是企业的核心竞争力。三生一直致力于与行业领先的科研机构开展合作，引进先进的研发技术和优质资源，为健康产品的研发注入最前沿的科技力量。

本次直播活动，三生首席研发工程师晏永球介绍了公司在研发方面的投入及三生是如何持续地为消费者提供高品质的产品，同时还邀请了公司产品研发伙伴之一的中国食品工业发酵研究院副院长段盛林、临床营养与健康管理中心主任韩晓峰博士，向观众解开三生拳头产品“肽素乳“、”脂达人5+2“背后的研发故事。

讲述产品背后的研发故事

中国食品发酵工业研究院在业界享有很高的声誉，承担了多个“十三五”国家重点研发项目的开发，作为国内食品研究领域权威机构之一，在段盛林副院长看来，中国食品发酵工业研究院之所以选择三生作为合作伙伴，有以下几个重要的原因。

首先，科研至上的理念一致。三生和中国食品工业发酵研究院的合作是自2014年就开始的，从合作之初，双方讨论问题，完全开放，没有禁锢，产品研发理念是“以人为本”，也就是“以消费者为中心”，因此，双方基于“产品+服务”的开发模式，帮助消费者认知食物、认识营养。

其次，对营养产业的认知一致。现在是“肽时代”，是生命科学研究领域的热点，在食品领域，化妆品领域，饲料和医药领域，都有广泛的应用。研究院单位也设立了研究肽的单独部门，并与哈佛、东京大学等国际机构进行深度研究合作。在肽领域，研究院和三生公司开展了深度合作，开发了肽素乳、姜黄玉米肽片和牡蛎肽冲剂等多个明星产品，很受消费者亲睐。双方共同申报成功国家十三五营养专项，项目进展顺利。除此之外，小麦肽、玉米肽和牡蛎肽等多个小分子肽都得到了很好的应用。

同时，现代食品领域另一个研究热点就是“植物源食品”，就是我们通常说的“素食”、“人造肉”，热衷的人越来越多，影响也越来越大。研究院和三生公司在素食方面也开展了深度合作，包括素食的营养结构与产品开发。

第三，对消费者健康的重视是一致的。基于“素”和“肽”，三生开发了“肽素乳”，采用发芽发酵工艺富集营养素，保证植物基营养的全面性，这是肽素乳产品的创新点。为了保证产品的口感，三生提出了“似乳的口感、似乳的状态、似乳的营养”，这个理念和研究院“尊敬消费者的饮食习惯”的理念不谋而合，经过多次尝试，最终才找到目前的配比方案，实现了口感和营养的最佳结合。

生而不凡 三生开启四五新征程

今年是三生公司的第16年，三生开始进入四五规划之年，三生的品牌口号也进行了升级，新的口号为——“三生，生而不凡”。三生相信，人的力量是最伟大的，每一个人都可以追求超越自己，收获自己不凡的人生。简洁有力的四个字，可以说传递的是一种人类赋能的力量。在社交商业大时代，从“自然生活力”到“生而不凡”，代表着三生（中国）公司从“关注产品”到“关注人类”的升级转变，它更加强调人的主观能动性和巨大作用，也代表着三生人和三生事业平台的价值承诺。

在三生公司运营总裁孙鹏博看来，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生。一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。三生致力于打造最佳的健康科技智慧事业平台，希望能够赋能更多心怀梦想的创业者，一起同行，实现生存不凡，生活不凡，生命不凡，共同谱写三生“生而不凡”的故事。

今年突如其来的疫情，对全球经济和企业都带来了重创，三生也不可避免的受到了一定的影响，面对新的挑战，三生公司审时夺势，统一思想，从上至下进行了积极的应对：一方面，全面拥抱互联网，顺势而为开展数智化建设，自三月份开始，保持每天有直播，每天有线上培训，全面赋能营销人员，带领营销人员拥抱新经济，用好新平台；另一方面，打造超级爆品，以爆品为突破口，开展引流、转化。

孙鹏博总裁说道：“做企业，本身就充满了不确定性，需要随时拥抱变化，迎接挑战。”，挑战之下，三生公司与营销伙伴肩并肩、心连心、手拉手一起迈过疫情周期，化疫为机。不论何时，三生始终对党和国家的信心坚定不移，对祖国崛起发展大势信心百倍，对三生未来美好蓝图一如既往。未来，三生将继续以消费者为中心，提供优质的产品和服务，让消费更温暖。