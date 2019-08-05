三生（中国）获“2019年度绿色发展企业”称号

南方报业传媒集团党委副书记、管委会副主任，集团公司总经理相贤古代表主办方致辞

第十一届中国企业社会责任年会“蓝皮书”

7月26日，第十一届中国企业社会责任年会在广州举办。三生（中国）凭借在绿色环保领域的突出表现，与广汽风田、百威等知名企业一起荣获“2019年度绿色发展企业”称号。

本次年会以“构建责任共识”为追求和使命，汇聚了国内外关注企业社会责任、公益慈善及社会创新事业的政府机构、企业代表、公益组织及媒体人员等600余人出席此次会议，共同见证了这场盛会。

中国企业社会责任年会

发起于2009年的中国企业社会责任年会是国内企业社会责任领域规格最高、最受业界瞩目的盛会之一。通过历时三月的信息收集、甄选、评选，中国邮政储蓄银行、中国建设银行、碧桂园、贵州茅台集团、百威投资(中国)有限公司等在内的40家企业获奖。这些企业和案例，无论是企业团队管理、政策方针，还是项目广度与深度，皆为企业履行社会责任的典范。

三生（中国）作为一家从事健康产业的企业，一直以来都关注每一个消费者全生命周期的健康，以自己的行动带动更多的中小企业关注企业社会责任，因此极力追求绿色发展，承担保护环境的责任。能荣获“2019年度绿色发展企业”称号，这无疑是对三生长期坚守绿色可持续发展之道的肯定。

坚守责任理想，践行绿色发展理念

在绿色环保领域，三生（中国）不仅是先行者更是推动者。三生依托健全的环境管理组织架构、完善的管理制度和监督考核体系，推进环境保护工作的常态化、规范化和专业化管理，以期实现绿色研发、绿色采购、绿色生产。同时，通过设立“环境管理委员会——生产环保管理部门——车间节能减排小组”的三级节能减排领导小组、构建环保信息管理系统实时监控各项环境数据、制定环保评价考核体系评估生产基地与分公司环保责任履行情况等实际措施，以科学的管理理念与方法加以规范化。

在产品的研发、采购、生产、运输、销售等各个环节，三生严格管控，最大程度控制和减轻可能对环境产生的负面影响。比如严格甄别原材料和供应商，确保源头上的安全可靠；比如通过先进的污水、废气处理系统，将废气废水处理达标后再进行排放，废弃物则经定期分类处理后实现回收循环利用。2015年至2018年，在企业严格的管理和大力投入下，三生的“三废”排放达标率均为100%，未曾出现超标排放、单位能耗增加、环境污染事故。

树立社会责任标杆，推动企业高质量发展

正如三生（中国）黄金宝董事长所说：企业存在的价值就是要满足社会所需，这是企业永续发展的方向指引。在创造财富的同时，三生将以坚定的信念，以负责任的行动朝着社会责任目标迈进。

目前，三生（中国）已经发布了三份企业社会责任报告，这是三生持续深入践行社会责任，开展透明运营，积极与各利益相关方沟通的具体行动。

多年以来，三生（中国）秉持“爱心1+1”的理念，在公益领域持续投入。2010年，三生（中国）在“中国绿色碳基金鄞州专项”成立典礼上带头捐资500万元；2011至2014年，三生（中国）与全国妇联环保会、全国心系系列活动组委会开展心系女性——家庭环保工程之“低碳·健康家生活”获得，把低碳的生活方式以家庭为单位进行传递。

与此同时，三生将继续严格遵守国家《环保法》，持续推行ISO14001:2004（GB/T24001-2004）环境管理体系认证，不断寻求环境管理与生产运营的有机结合，实施全流程绿色运营——倡导绿色环保理念、开展绿色办公、坚持绿色研发、注重绿色采购、开展绿色生产、推进绿色物流，并鼓励员工积极参与各项环保公益活动，切实有效地推进绿色发展，努力树立社会责任标杆。