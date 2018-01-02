哮喘、鼻炎、冠心病等患者反复发作 可能是去错门诊了！

胃食管反流是种古老的胃病，它最狡猾之处在于有70多种症状，喜欢伪装成其他疾病，患者一不小心就走错科室了，有的人错误治疗几十年，找到病因后，后悔莫及。对于哮喘、鼻炎、冠心病等患者来说，如果常规治疗一直没什么效果，或者反复发作，其实可以考虑是不是因为胃食管反流引起的。

胃食管反流最典型的症状就是反酸、烧心，除此之外还有一些不是很典型的症状很容易被误诊成冠心病、哮喘、鼻炎、慢性咽炎等疾病。“国内大部分医生对该病的食管外表现认识都比较肤浅，甚至全然不知，从而导致目前大多数由胃食管反流被误诊为其他等疾病，耽误了患者的治疗。”伍冀湘主任指出。

去了呼吸科 误以为哮喘

中国哮喘联盟总负责人、中日友好医院呼吸内科林江涛教授介绍中国目前约有3000万哮喘患者。这其中至少有1500万以上的患者同时伴有胃食管反流病的症状，约10%左右的患者实际上只是胃食管反流病的一种临床表现，并不是真正的哮喘，这部分患者通过抗反流治疗后，其哮喘样症状可以消除。

伍冀湘主任说，目前，哮喘的发病机理还在探讨，但是因为胃食管反流造成的哮喘患者并不少。胃食管反流造成咽喉的气道反流，从而出现喉部痉挛，气道阻塞，哮喘发作。

门诊病例

我国著名院士汪忠镐曾一度被诊断为哮喘和过敏性鼻炎。治疗无效，哮喘越来越严重，每到夜里就会被憋醒，并咳得死去活来。专家们的会诊意见无一例外地认为是哮喘。

直到在一次国际学术会议上，印度一位消化专家提醒汪忠镐院士可能患有胃食管反流病。后来做了相关检查，结果证实竟然真是胃食管反流病。致命的呼吸困难是胃食管反流病引起的喉痉挛，并非过敏性哮喘。后来，在美国进行了胃底折叠手术，治疗后很快痊愈。

识别技巧

伍冀湘：和一般过敏性哮喘不同，胃食管返流引起的症状主要为吸气困难;咳嗽、喘憋无明显季节性;咳嗽、喘憋在平卧位易发，坐起后可减轻;咳嗽、喘憋在饱食或进食辛辣食物后易发等。如果哮喘长期治不好，应该去做个胃镜检查检查是否存在胃食管反流症状。

去了耳鼻喉科 误以为鼻炎

由于消化道是相通的，胃食管反流，会造成咽喉反流、气道反流等一系列症状，而耳鼻喉等器官也是相通的，反流也会对鼻子、耳朵等造成一定的影响，因此患者很容易被当成是慢性咽炎、鼻炎、中耳炎等疾病来治疗。

门诊病例

前段时间有一位老师以为自己患有教师职业病——慢性咽炎，长期用治咽炎的药物，但是效果很不好，后来来到中心，初步胃镜检查，发现有明确的胃食管反流症状，进一步24小时测酸后发现胃食管反流非常严重。

识别技巧

伍冀湘：一般的咽炎、鼻炎，多为细菌性炎症、病毒性炎症，而胃食管反流属于化学、物理的刺激导致的炎性的反应。从表现的症状上看不出，但是病程不同。病毒导致的病症一般都是自限性的，十天半个月就能好转，病毒性的炎症，用抗病毒性药物能缓解、治愈。但是，胃食管反流造成的慢性咽喉炎病程一般很长，可以长达几十年。对病毒性、细菌性咽炎治疗无效时应该考虑是胃食管反流造成的。

去了心内科 误以为冠心病

胃食管返流引起的胃酸返流会造成食道的烧灼，从而出现一些炎症反应，胸痛是反应之一。很多患者会把这种由胃食道反流引起的胸痛误以为是冠心病引起的。

门诊病例

北京同仁医院的一位医务人员的母亲长期胸痛，症状和冠心病相似，一度以为得了冠心病，但是按着冠心病的方法治疗后无效。在同事提醒之下，患者做了胃食管反流方面的检查，结果发现胃食管反流症状很明显，后改善生活习惯、服用相关药物，胸痛症状就缓解了。

识别技巧

伍冀湘：冠心病是因为冠状动脉缺血而造成的胸闷、胸痛，最初发作的疼痛都是短暂的，它和劳累、心情变化有关，口服硝酸甘油、平卧休息就能有所缓解。

但是胃食管反流引起的胸痛，和冠心病的胸痛相反，平卧时症状反倒会加重，反流严重的时候患者晚上几乎是无法平卧。

名词解释

胃食管反流是人体抗反流屏障功能薄弱、变差差了，贲门松了，一旦饮用高度酒精饮品、又或者吃得太饱时，胃的压力就会超过食管的压力，最终导致食物反流。而胃里PH值为4.0左右，食道的PH值在6-7左右，胃酸反倒食道里肯定会造成烧灼，造成一些炎性反应。

生活调理

很多西方人都患有胃食管反流病，我国新疆地区的患病率和他们差不多，他们都有一个共同的饮食习惯，爱吃肉食、甜食等”。 伍冀湘主任说，近几年随着人们生活水平的改善，加上工作压力大、三餐不定，我国其他地区的胃食管反流患者有所增加。

谈到治疗方式时伍冀湘主任指出，大医治未病，其实胃食管反流是可以预防的，最好的治疗方法是生活的调理。少吃对胃有刺激的食物，吃完饭别立刻躺下，多吃一些容易消化的食物。

“药物治疗虽有效，但是一般只有当生活调理无法控制时，才推荐药物干预”。 伍冀湘主任表示，质子泵抑制剂可以抑制胃酸，使胃里的HP值大小和食道相同，即便是反流了也不会有刺激。但是不能终身服药，急性发病期可以用药。

伍冀湘主任强调，胃酸是人体正常的功能，消化食物需要胃酸，胃酸不足，消化就会出问题;另外，低胃酸还容易造成癌前期病变。 （健康时报记者 杨丽萍 驻北京同仁医院特约记者 李茜）