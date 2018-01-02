长期用六种药眼睛很受伤

□火箭军总医院药学部主任 童卫杭

俗话说，是药三分毒。大众对于药物所致的胃肠道反应、肝肾毒性等副作用早已熟知，但对眼睛的副作用却不够了解。因为眼睛是我们直接获取知识和信息的重要器官，通过眼睛可以读书写字、看人赏景，可以欣赏五颜六色的世界。如果眼睛受伤了，会给日常生活带来诸多不便。长期使用6种药物可能引起药源性眼病，造成眼睛损伤，须引起大家的重视。

抗结核药物 常用治疗肺结核的药物，如乙胺丁醇、异烟肼等，均可损害视神经，影响视力。长期服用乙胺丁醇可能出现视力模糊、眼痛、红绿色盲或视力减退和视野缩小等副作用。

糖皮质激素 糖皮质激素类药物，比如醋酸泼尼松，如果长期用药可能导致眼压升高，引发青光眼，而且一般要在停药后数年才能恢复；有的药物还可能使晶状体混浊引起白内障。因此，青光眼和白内障患者应谨慎使用糖皮质激素。

抗精神类药物 比如氯丙嗪，长期大量应用可引起视网膜病变，导致晶体浑浊，出现视力减退、视野缺损、白内障等眼部疾病。

心血管类药物 抗心律失常药胺碘酮长期用药后可能出现角膜黄棕色色素沉着，影响视力，但不会造成永久性损害，少数人可有光晕；强心苷类药物，如地高辛，长期用药后也会出现视力模糊、黄视、绿视等；而洋地黄可直接作用于视觉锥细胞，用药后如果出现中毒症状，如视觉和色觉障碍。眼前点状阴影要及时反馈给医生，调整用药剂量。

抗癫痫药 服用抗癫痫药，如服用卡马西平可能会出现一些中枢神经系统不良反应，如眼球震颤、视物模糊和复视等。

激素类眼药水 长期依赖性使用眼药水也可能会引起眼部不适。比如，激素类眼药水，包括地塞米松、曲安奈德、氟米龙等，长期大量使用可能导致眼压增高，引起视神经损伤，诱发激素性青光眼，这造成的视功能损伤将是不可逆的。此外，大多数眼药水都含有防腐剂，会对角膜造成一定损害。（莫鹏 田英超整理）