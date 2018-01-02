做好个人卫生 防控流感高发

最近，全国多地因感染病毒而高热或者急性胃肠炎导致呕吐、腹泻的孩子人数激增。这段时期，家长该如何保护好自家娃？

■ 诺如病毒“大小通吃”

诺如病毒，是引起儿童和成人感染性腹泻的常见病原体，主要靠粪口传播。病毒常暴发于冬季早春等寒冷季节。

在冬春季节，造成急性胃肠炎的元凶绝大部分都是肠道病毒。轮状病毒一直是造成幼儿急性胃肠炎的首恶，不过由于已经有疫苗可以接种预防，危害程度逐渐降低。

而“新晋”的诺如病毒则“大小通吃”，发病急、传播速度快，常常造成聚集性流行，危害严重。虽然病原不一样，但症状几乎都以呕吐、腹泻、发热、腹痛为主。诺如病毒造成的呕吐症状比轮状病毒更普遍一些，不过它来得快去得快，病程更短一些。

■ 莫慌！医生为您支招

尽管元凶是病毒，但这些症状都是自限性的，并不需要进行相应的抗病毒治疗。由于腹泻、呕吐以及饮食减少，急性胃肠炎造成的危害主要是脱水和电解质紊乱。因此轻症的孩子通常居家治疗就可以。主要的措施包括：不限制饮水，利用第三代口服补液盐防止和治疗脱水，这是最重要的；补充锌剂；选择吸附剂（蒙脱石散）和益生菌（布拉氏酵母菌、乳酸杆菌等）辅助止泻；不用抑制肠道蠕动的止泻药（如易蒙停）、不用抗生素。

一旦出现以下症状，立即送往医院就诊：婴儿数小时不吃不喝；剧烈腹痛；大便出现较多粘液或者大便中有血；孩子表情淡漠，对你不理不睬；出现明显脱水的表现，例如：①体重丢失超过5%，口唇、皮肤明显干燥伴有口渴；②哭时无泪；③眼窝凹陷；④婴儿4-6小时，大孩子6-8小时没有解尿。

■ 感染期间饮食宜忌

家长非常关心饮食方面需要注意些什么。总的来说，只要不伴有剧烈呕吐，可以继续根据孩子的胃口正常饮食，母乳喂养的婴儿也不必断奶。

以下食物都是可以食用的：瘦肉、淀粉类主食（米饭、白馒头、面条、面包），酸奶和牛奶，水果、蔬菜。

高脂肪食物、高糖饮料和果汁、碳酸饮料，最好回避。市场上各种运动饮料和功能饮料并不适合急性胃肠炎的口服补液，孩子不能喝。

■ 培养良好的卫生习惯

对于婴幼儿而言，在流行季节前去服用轮状病毒疫苗，可以有效防止轮状病毒所造成的急性胃肠炎。然而对于诺如病毒而言，由于该病毒变异极大，尚无有效疫苗可以使用。

预防急性胃肠炎的发生，主要是做好个人卫生，饭前便后洗手，注意饮用水卫生。不和感染者密切接触，家中病患需要分餐，生病的家长更不能亲吻孩子，不要将呕吐、腹泻的孩子送往学校，也是防止疾病传播的有效措施。