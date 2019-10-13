医生称婴幼儿秋季腹泻多为轮状病毒感染 家长勿乱用止泻药

随着秋季气温转凉，由轮状病毒引发的儿童腹泻情况也呈上升趋势。记者12日从重庆医科大学附属儿童医院获悉，近日该院连续收治的多例持续腹泻患儿，均与轮状病毒有关。儿科医生提醒，3岁以下的婴幼儿易感染轮状病毒，在出现持续发烧、腹泻等情况时应及时就医，勿乱用止泻药物。

“孩子出现腹泻等情况，多数家长都很着急，会给孩子服用止泻药物。但轮状病毒感染引起的腹泻使用止泻药物效果并不明显，病情仍会加重。”重庆医科大学附属儿童医院感染科主任许红梅教授告诉中新网记者。

“每年的9月份到次年的1月份，是轮状病毒性肠炎的流行季节，其中10至12月是流行的高峰期。”据许红梅介绍，轮状病毒是引起婴幼儿秋季腹泻的最主要病原。“轮状病毒肠炎患儿每次腹泻大便量多，腹泻逐渐加重，病程3至5天腹泻最重，之后大便次数逐渐减少，每次大便量也逐渐减少，7至10天痊愈。”许红梅说，3岁以下的婴幼儿免疫功能和胃肠道功能不成熟，特别容易感染轮状病毒。

许红梅提醒，预防轮状病毒腹泻在日常生活中要严防“病从口入”，让孩子养成饭前便后洗手的习惯，不喝生水、不乱吃不洁或过夜食物；给婴儿哺乳用的奶瓶、勺子等在喂前喂后进行煮沸消毒。尽量不带孩子去人多拥挤的地方。

许红梅表示，轮状病毒肠炎虽然是一种秋季儿童常见疾病，但如果处理不善、医治不及时，严重者可因脱水或病毒性心肌炎等并发症导致死亡，“家长们如果发现孩子出现精神萎靡、脸色不好、尿量明显减少、手脚发冷、皮肤呈暗红色花纹等症状时，应立即到儿童专科医院就诊。”