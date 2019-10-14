深秋来临，谨防儿童秋季腹泻

轮状病毒性肠炎可能会让你觉得陌生，但它有一个通俗的名字“秋季腹泻”，顾名思义就是易在秋季出现的腹泻病。日前，重庆医科大学附属儿童医院就接诊了不少腹泻、发烧的小朋友，家长们有哪些需要注意的？来看看专家怎么说。

刚满2岁的欣欣最近2天一直拉肚子、发烧，妈妈给她服用了止泻退烧药，但效果并不明显，于是妈妈赶紧带着孩子来到重庆医科大学附属儿童医院门诊部就诊。经检查，欣欣是轮状病毒导致的腹泻、发烧。

“孩子腹泻时，多数家长都着急，就会给孩子服用止泻收敛药，但轮状病毒感染引起的腹泻使用止泻收敛药物效果并不明显，病情还会加重。”儿童医院感染科主任许红梅教授说。轮状病毒是引起婴幼儿秋季腹泻的最主要病原，主要表现为呕吐和腹泻，一般可先有发热、呕吐等症状，1至2日后出现腹痛、水样大便。每次腹泻大便量多，腹泻逐渐加重，病程3至5天腹泻最重，之后大便次数逐渐减少，7至10天痊愈。

为什么患秋季腹泻的多是3岁以下孩子？许教授解释，这与婴幼儿免疫功能不成熟、胃肠道功能不成熟、胃液相对较少、胃肠道抵抗力弱等有关。每年的9月份到次年的1月份，是轮状病毒性肠炎的流行季节，其中10至12月是流行高峰期。

孩子腹泻期间如何护理？一方面需注意饮食。1岁以上的患儿建议吃少量加盐的稀饭。同时注意腹泻期间暂时不要给孩子添加辅食。如果小孩呕吐得非常严重，应适当多饮水防止脱水。预防及治疗脱水，首先推荐口服补液。如果孩子呕吐较剧或腹泻较重，应立即到医院就诊。

由轮状病毒感染引发的秋季腹泻主要传播途径是消化道传染，因此在日常生活中要严防病从口入。此外，可带孩子到当地疾控机构进行轮状病毒疫苗接种，能有效预防孩子感染轮状病毒。