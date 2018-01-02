婴儿打疫苗后游泳　胳膊化脓长疙瘩

到水疗馆去游泳，结果宝宝胳膊上打疫苗处感染化脓了。昨天，武汉市第一医院产科护士长徐亿力提醒，少带3个月内的宝宝在外游泳、洗澡。

徐亿力介绍，这个小宝宝还没满月，被父母抱到医院来咨询，宝宝胳膊上接种卡介苗的位置长了个疙瘩，约成人指甲大小，皮肤已破溃、化脓。原来是因为天气太冷，父母每周带宝宝去水疗机构游两次泳，第4次游泳时就发现胳膊感染了。

因为卡介苗是特殊的活菌，不能像处理普通化脓伤口那样，如果做切排引流处理，可能会反复化脓结痂，甚至形成突出的硬节影响手臂美观。在徐亿力的建议下，父母带宝宝前往武汉市结核病防治所接受专业处理。

徐亿力介绍，新生儿接种卡介苗后，绝大部分会在接种后1～2周出现局部反应，经过红肿浸润、脓疱形成、破溃结痂，最终在三个月左右脱痂，局部形成疤痕，这是卡介苗接种后的正常反应，是有效接种的标志。

卡介苗疤痕处稍稍见水没问题，只要擦干即可。但如果这个时候将宝宝抱到外面游泳，将非常不利于卡介苗后期的结痂，有可能会长期处于破溃这一阶段，甚至感染。