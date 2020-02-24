北京疾控：疫情期间儿童接种疫苗错峰预约

在昨天举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火表示，疫情期间，接种单位应实施错峰预约，降低人群密集度。

庞星火介绍，在接种前，医疗机构要保持接种门诊环境清洁、加强必要的通风。接种室应做好消毒并增加消毒频次。为避免等候时间过长、减少与他人接触的机会，接种前家长可拨打预防接种证上预留的联系电话进行预约，并主动如实告知儿童近期旅居史及孩子的身体状况。接种机构要合理安排接种人数，降低人群密集度，实施错峰预约，做好接种环境的疏导工作。

接种当天，家长应测量儿童体温，确认健康状况，如出现体温达到或超过37.3℃、严重湿疹、腹泻等情况，不要前往预防接种门诊，应另行预约接种时间。接种当天应给儿童穿宽松且容易穿脱的衣服，家长必须佩戴口罩，做好自身防护。

接种期间，儿童及其家长应按照预防接种门诊要求，测量体温后方可进入门诊。在接种门诊内应与其他儿童及家长保持一米以上距离。协助登记台工作人员核对相关信息，如实提供近期健康情况。接种中要尽量注意儿童保暖，接种完成后尽快为儿童穿好衣服。接种后，应在门诊指定区域观察30分钟后离开。

医务人员实施接种时以及提供服务时应佩戴医用口罩，勤洗手。对于接种单位环境经常被人群触摸的部位，如门把手，电梯间按钮等，要加强消毒。（记者 孙乐琪）

接种建议

卡介苗：4周岁之前的任何时间完成接种均有效。

乙肝疫苗：建议12月龄之前完成三剂次接种，每剂次间隔至少28天，超过12月龄接种同样有效。

脊髓灰质炎疫苗、白喉和破伤风联合疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成三剂次基础免疫，但12月龄之前任何时间完成三剂次均有效，每剂次间隔至少28天。

A群流脑多糖疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成，但12月龄之前任何时间完成两剂次接种均有效，每剂次间隔3个月。

麻疹、风疹联合疫苗/麻疹、腮腺炎和风疹联合疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成，但12月龄之前任何时间完成一剂次接种均有效。

乙脑疫苗、甲肝疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成，但24月龄之前任何时间完成一剂次接种均有效。