薄荷有特异清凉芳香之气，在现代医药、食品、化妆品、香料、烟草等产业中被广泛应用。新鲜薄荷含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维及多种维生素，具有较高的营养及食疗价值，既可调味，又可制香，还可以冲茶、炖煮粥汤、烹调菜肴等。具体来讲，其保健功效大致如下：

1.防治风热感冒。薄荷辛以发散，凉以清热，是治疗风热感冒的常用材料，尤其适用于无汗或汗出不畅的人。《医学衷中参西录》记载，“温病发汗用薄荷”。现代药理研究显示，薄荷油可促进汗腺分泌，增加散热，从而起到发汗、解热的作用，轻证可用薄荷3克，桑叶、菊花、金银花各5克，沸水冲泡代茶饮，或者煮粥食用。

2.治疗头面部风热。《药品化义》记载，薄荷“味辛能散，性凉而清，通利六阳之会首，祛除诸热之风邪”。也就是说，薄荷善行头面，可治失音，疗口齿，清咽喉。除内服外，也可用沸水冲泡，稍凉后熏蒸鼻部、眼部或含于口中，帮助人头脑清醒，缓解风热引起的头痛、目赤肿痛、咽喉及牙龈肿痛、鼻腔灼热等症，也可以用纱布吸取水煎液，敷贴在有热感的局部，如眼部、口腔等。

3.消炎止痒。薄荷质轻透散，主入肺经，肺主皮毛，可以促进毛孔的开泄，使郁积于毛孔里的疹毒透散，它的清凉感可缓解皮疹的瘙痒感。研究显示，薄荷油外用能刺激神经末梢的冷感受器，产生冷感，并反射性地造成深部组织血管的变化，起到消炎、止痛、止痒作用，可单用，也可与荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕、苦参等透疹止痒之品水煎，内服结合外用。

4.疏肝理气。薄荷又入肝经，因为其芳香走窜，可以促进肝的疏泄，进而调畅情志，可治疗肝郁气滞导致的闷闷不乐。缓解紧张焦虑感，可在桌上放置薄荷盆栽，其嫩绿的小叶，清香的气味，赏心悦目。也可用薄荷3克，柠檬1片，冰糖适量，用沸水冲泡代茶。

薄荷芳香之气还可解暑避秽，化湿和中，配伍同样芳香的藿香、香薷、紫苏等，可治疗暑湿证，内服或制作香包随身携带均可。但薄荷不宜久煎，因具有局部刺激感，皮肤敏感者慎用；它还有抗着床、抗早孕作用，故孕妇、备孕女性慎用。（甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅）