编者的话：饮食、气息都要经过咽喉，外邪也多从咽喉进入人体。它上连口腔，下通肺胃，与脏腑关系密切；脏腑出现病变，也多引起咽喉不适。所以咽喉失和，可致诸病丛生，危害极大。在此，推荐五款药茶，针对不同咽喉症状效果较佳，读者朋友不妨一试。

咽喉痛，泡金银菊花茶

咽痛作为咽喉部常见症状，主要由咽部疾病引起，也可是咽部疾病或全身性疾病的表现。其疼痛性质可为刺痛、顿痛、胀痛、烧灼痛等，程度轻重不一。

咽喉痛患者可用下方泡茶：金银花15克、菊花15克、射干10克、薄荷5克、桔梗10克、甘草10克，用沸水冲泡，代茶饮。方中，金银花、菊花、射干均入肺经，具清热解毒、疏散风热的功效。薄荷、桔梗可宣肺、清利咽喉，且二药质地较轻，上行头目，缓解咽喉症状。桔梗作为引经药，还能让诸药直达病所。甘草蜜制可调和诸药。本方适用于咽喉部本身疾病所引起的疼痛，以热性症状为主，多见于流感、肺炎、咽喉炎等疾病。

咽喉痛患者应注意抵御外邪，锻炼身体，忌烟酒及辛辣食物。可配合中医导引法六字诀中的“呬”字诀，改善肺功能，能更好地缓解症状。▲

咳嗽痰多，泡桑叶枇杷

咳嗽痰多作为呼吸系统常见症状，与肺密切相关。其病因可分为外感和内伤，外感可见于寒热及燥邪，内伤多与肺脾有关。“肺为生痰之源，脾为贮痰之器”，二脏为患，此症多发。

患者可取桑叶15克、枇杷叶15克、龙脷叶15克、陈皮5克、罗汉果15克、甘草5克，沸水冲泡，代茶饮用。方中，桑叶味甘苦，性寒，可疏散风热、清肺润燥。枇杷叶味苦，性微寒，归肺、胃经，可清肺和胃、降气化痰，多用于治疗肺热痰嗽。龙脷叶性平味淡，具有清肺止咳、化痰平喘、消炎杀菌、清热解毒的功效。陈皮归脾、肺经，理气健脾、燥湿化痰。罗汉果味甘性凉，归肺、大肠经，清热润肺、止咳利咽。诸药合用，既清热润燥，又化痰平喘，对于咳嗽痰多，证属肺热者非常适宜。

咳嗽痰多者平时应注意防御外寒，流感季节出门戴口罩；固护脾胃，饮食清淡；适当加强体育锻炼，强身健体，如导引法六字诀中的“呼”字诀可调理脾胃功能；五禽戏的鸟戏可以调节呼吸，改善肺脏功能。▲

梅核气，喝柴胡薄荷紫苏茶

梅核气是指患者自觉咽中有物阻塞，吞之不下，吐之不出。本病多因情志所伤，导致肝气郁结、肝郁气滞或气滞血瘀而形成。治疗则以疏肝理气、除痰散结为原则。

推荐一款缓解梅核气的药茶：柴胡10克、薄荷5克、紫苏梗10克、合欢花10克、桔梗10克、甘草5克，沸水冲泡，代茶饮。

方中，柴胡味辛苦，性微寒，入肝、胆、肺经，具疏肝解郁的功效。薄荷味辛性凉，归肺、肝经，可宣肺利咽、疏肝行气。紫苏梗、合欢花均可理气和胃。桔梗宣肺化痰、利咽，可作为引经药，载诸药上行，使药力直达病所。甘草调和诸药。诸药合用，宣肺利咽与行气疏肝并举，使肝气条达，痰去结散，症状减轻。

患者生活中应保持心情舒畅。八段锦中的“调理脾胃需单举”，可调理脾胃，增强其运化功能，水液运行正常，痰得以少生。▲

声音嘶哑，泡胖大海木蝴蝶

声音嘶哑多由喉部病变所致，也可因全身性疾病引起。轻者仅见音调变低、变粗，重者甚至只能发出耳语声或失音。其病因多见于风寒侵袭、风热袭肺、脾胃蕴热、肺脾气虚、肝气郁滞等导致的痰滞血瘀。

这样的患者可用胖大海10克、木蝴蝶10克、麦冬10克、菊花10克、咸竹蜂3只，甘草10克，沸水冲泡，代茶饮。方中，胖大海味甘性寒，归肺、大肠经，可清肺化痰、利咽开音。木蝴蝶味苦甘，性凉，归肺、肝、胃经，可清肺利咽、疏肝和胃，常用于肺热咳嗽、喉痹、音哑、肝胃气痛。菊花疏散风热、清热解毒。麦冬味甘、微苦，性微寒，归肺、心、胃经，能够养阴润肺、益胃生津。咸竹蜂味甘酸，性寒，清热化痰、利咽止痛，常用来治疗咽喉肿痛、口疮。甘草清热解毒。本方适宜声音嘶哑属热症的患者。

需注意的是，声音嘶哑者平时应清淡饮食，忌辛辣刺激性食物，可多吃凉性水果蔬菜，如西瓜、白菜、菠菜等。多饮水，切勿用嗓过度。加强锻炼，提高自身免疫力。▲

咽干，喝二参麦冬茶

咽干是指咽部有干燥感，或感觉灼热发痒、微胀微痛。其病因多因外感风热之邪或风寒之邪郁结体内，化为热气所致；或燥热之邪损伤津液；或情绪不畅，肝气郁结而化热等。中医认为，咽干主要原因是脏腑阴虚。咽干是慢性咽炎症状之一，常在用嗓过度、气候突变、环境温度及湿度变化时加重。治疗原则为滋阴降火。

患者可用下方泡茶：玄参15克、沙参15克、麦冬15克、芦根30克、甘草10克，沸水冲泡，代茶饮。方中，玄参归肺、胃、肾经，具清热泻火、凉血滋阴的功效。沙参归肺、胃经，可养阴清热、润肺化痰、益胃生津，多用于治疗阴虚久咳、燥咳痰少、津伤口渴等症状。麦冬归心、肺、胃经，可养阴润肺，用于燥咳痰黏、肺阴亏损劳嗽咳血，还可益胃生津。三味药均味甘苦，性微寒，相互配伍可增强清热滋阴的功效。芦根性寒味甘，入肺、胃经，可清热泻火、生津止渴。甘草调和诸药。

患者平时应注意饮水，清淡饮食，忌烟酒及辛辣食物；加强身体锻炼；保持良好的情绪，可配合二十四节气导引法的“秋分掩耳侧倾式”，通过对胁肋部的牵伸使得肝气舒畅，也可以自行按摩三阴交、合谷、照海等穴位。▲