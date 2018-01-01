缓解老寒腿 试试这些方法

北京中医药大学程凯教授建议，现在在临床上越来越多的年轻人也有了这个毛病，尤其是一些年轻的女性，一开始只是觉得腿脚有点酸麻胀痛，渐渐地感觉到双腿变得很沉，有个风吹草动的，如阴天下雨或是气候转凉，膝关节疼痛便会加重。

一旦有了老寒腿，肢体的气血就容易瘀滞，而适当地刺激阴市，就能帮助气血的运转，因为阴市是足阳明胃经上的穴位，阳明胃经是多气多血的经脉。阴市的位置在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上3寸。找到穴位后，以中指点揉10分钟~20分钟，以闲暇时间为主，不拘时间次数的限制。

老寒腿若要“断根”比较困难，对于此类患者，锻炼方式要适当合理。郑州市第三人民医院中医科副主任医师卫建立给大家提供三个小方法，不妨一试。

干洗腿——不用水的干洗腿，对老寒腿有很好的预防效果，而且随时随地都可进行。“洗”时双手相合抱住大腿根，然后用力向下按压，一直到脚踝部，之后再从脚踝按压到大腿根部，反复20次，按摩时可坐可站。这个方法主要是通过刺激腿部经脉，促进腿部气血循环而起到祛寒的效果。

甩腿法——双手扶墙或树等，一脚站立，另一脚抬起做前后甩动，如此反复50次。甩腿的过程中要注意膝关节保持绷直，这样也可起到锻炼腿部肌肉，促进气血流通的效果。

空蹬法——对于行动不便的老人，也可以试试空蹬法。身体平躺于床面上，双脚轮流抬起做蹬自行车的动作，这样，也可以使腿部得到锻炼。

(人民网)